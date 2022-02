10 фактів про свято День святого Валентина

День Закоханих — найромантичніше свято у році. 14 лютого люди поспішають зізнаватися у коханні, поздоровляти своїх других половинок і тішити їх приємними сюрпризами. Редакція STB.UA відкриє десять цікавих та маловідомих фактів про День святого Валентина.

1. В Європі День святого Валентина стали відзначати з 13 століття, у США – з 1777 року. В Україні, як і в інших країнах СНД, це свято прижилося зовсім нещодавно.

2. У середньовічній Європі існувало повір’я – перша людина, яку ви зустріли вранці у день святого Валентина стане вашею долею. Звичайно, у випадку, ящо це представник протилежної статі та не перебуває у шлюбі.

3. Ще один цікавий факт про День святого Валентина, а саме про невід’ємний атрибут 14 лютого – святкову валентинку. Таку листівку перший раз відправив Герцог Орлеанський для своєї коханої дружини у 1415 році. На той момент він перебував у полоні.

4. Згідно із даними італійської поштової служби, більше тисячі валентинок щорічно приходять на ім’я Джульєтти у місто Верона, де проживали шекспірівські герої «найсумнішої повісті на світі».

5. Крім романтиків, на День святого Валентина чекають виробники солодощів і власники квіткових магазинів. Як стверджують американці, у США у цей день щороку продається більше 100 мільйонів троянд, а на шоколад і цукерки закохані у цілому витрачають близько 700 мільйонів доларів.

6. А ось англійці готові здивувати не тільки своїх коханих, а й вихованців. Так-так, 14 лютого тисячі жителів туманного Альбіону дарують подарунки домашнім тваринам.

7. Згідно зі статистикою, жінки готуються до свята заздалегідь, але витрачаються на подарунок своїм коханим вдвічі менше, ніж це роблять чоловіки.

8. Сім років тому, у цей день у Мехіко був зареєстрований світовий рекорд із наймасовішого поцілунку, у якому взяло участь близько 40 000 чоловік.

9. У Нідерландах теж є своя особливість у святкуванні Дня святого Валентина. Наприклад, якщо жінка зробить пропозицію чоловікові, це не буде розцінюватися, як поганий тон. Більш того, у разі відмови, він зобов’язаний подарувати їй сукню.

10. Але не у всіх країнах широко відзначають 14 лютого. День всіх закоханих суворо заборонено в Ірані та Саудівській Аравії. На порушників цього закону чекає чималий штраф.

