Найкращі новорічні фільми: топ-10 для настрою

Добрі фільми про Новий рік — невід’ємна складова свята, адже вони завжди створюють правильний настрій. Асортимент такого кіно настільки великий, що складно вибрати щось дійсно цікаве. Ми подбали про це і зібрали в нашому матеріалі найкращі новорічні фільми, які підійдуть для перегляду всією сім’єю.

Мішель – відомий ресторатор, успішний бізнесмен і привабливий чоловік. Здавалося, що удача його супроводжує завжди. Як раптом на Новий рік його життя повністю змінюється: дружина йде до іншого… Саме з цього моменту починається нова романтична історія. Випадкове знайомство з дівчиною змушує Мішеля задуматися: це доля або чийсь підступний план. Історії цих двох переплітаються, доля продовжує підносити їм нові сюрпризи, а любов грає з ними за своїми правилами…

Джонатан Трейгер під час передноворічної метушні випадково знайомиться з Сарою Томас. Молоді люди удвох купили одну і ту ж пару рукавичок. Зустрівшись посеред нью-йоркської юрби, вони раптом розуміють, що їх непереборно тягне один до одного. Джонатан і Сара проводять чудовий вечір разом, хоча у кожного з них вже є пара. І коли настав час прощатися, Джонатан пропонує Сарі обмінятися телефонами, однак дівчина не погоджується. І тоді вони вирішують випробувати долю: вона пише свій номер телефону в книжці, а він – на банкноті. Книжку здають букіністу, а купюру розмінюють. Молоді люди впевнені: якщо їм судилося бути разом, то вони обов’язково зустрінуться знову…

Життя кількох мешканців величезного мегаполіса Нью-Йорка дивним чином переплітаються саме перед Новим роком. Найяскравіші з цих персонажів: смертельно хворий літній чоловік; секретарка, яка вирішує здійснити дані собі неодноразово обіцянки; продюсер одного з найвідоміших розважальних шоу і людина, яка просто ненавидить Новий рік.

Головний герой в костюмі Діда Мороза проникає в будинки і виносить звідти все, що тільки може. Але одного разу він зустрів маленького Антуана, який прийняв його за справжнього Діда Мороза. Хлопчик мріє про те, щоб покататися на санях з оленями і зустріти свого батька. Антуан не відпускає злодія, поки той не виконає його бажання, тому чоловікові довелося взяти малюка з собою. І тут виявилося, що в Антуана просто талант зламувати замки… Кожен з них запам’ятає цей незвичайний день назавжди!

Маленькі діти завжди вірять у диво і чекають див, тому головне свято для них – це Новий рік. Але 6-річна Сюзан більше не вірить у Санта-Клауса, адже мама розповіла їй правду. Все ж дівчинка складає список бажаних подарунків від Санти. Сюзан живе без батька, тому головне її бажання – це тато в будинку і маленький братик.

Вісім років тому Скотт Келвін погодився стати Санта-Клаусом: він полюбив цю професію і повністю їй віддавався. Одного разу напередодні Нового року Скотт дізнається, що йому потрібно знайти місіс Клаус і одружитися якомога швидше. До того ж проблем додав його син Чарлі, задирака і хуліган. Для вирішення цих завдань Скотт вирушає до свого рідного міста, залишивши на північному полюсі свого двійника. Але ця ідея може призвести до дуже несподіваних наслідків…

Дасті Мейсон розлучився зі своєю дружиною Ліндою і тепер живе далеко від дітей. Через деякий час Лінда виходить заміж за Бреда, який разом з нею щасливо виховує дітей. Але незабаром після їхнього весілля Дасті зрозумів, що не може жити без сім’ї і тепер він хоче все повернути. Безумовно, Бред не радий появі колишнього чоловіка своєї дружини, красеня і справжнього чоловіка. І з цього моменту між ними починається справжня боротьба за увагу дітей, що призводить до дуже смішних ситуацій…

Після кількох місяців у лікарні Майку стає краще, і лікарі готують його до виписки. Але мама не збирається забирати хлопчика додому, тому лікарі приймають рішення віддати його до тимчасової родини. Але Майк мріє тільки про те, щоб повернутися до своєї сім’ї. Разом із новим другом та сусідом по палаті, інвалідом Вінсентом, хлопчик продумує чудовий план здійснення своєї мрії. Чи вдасться Майку повернутися додому, до сім’ї, яка відвернулася від нього?

Жоден із численних романів Аманди не закінчився весіллям, тому жінка звинувачує чоловіків у розвалі всіх стосунків. А її найкраща подруга, навпаки, звинувачує саму Аманду, називаючи її поведінку в стосунках нестерпною. Аманда записується до психотерапевта, щоб у всьому розібратися. Лікар приходить до висновку, що вона сама панічно боїться шлюбу. Через деякий час жінка зустрічає чоловіка, з яким із самого початку взаємини склалися інакше. Може, саме він і поведе Аманду під вінець?

Напередодні Нового року останній поїзд із Барселони до Мадрида ламається посеред пустелі. Ані електрики, ані зв’язку немає, за прогнозом погоди – сильне штормове попередження, а провідник абсолютно нічим не може допомогти в цій ситуації. Пасажири нервують і підозрюють один одного в підступних вчинках. Одна людина несподівано помирає, друга жінка ось-ось народить, а третя виявилася приватним детективом. Тим часом за вікном починається жахлива хуртовина і допомоги чекати марно…

