Зовсім скоро 2021 піде та його змінить рік Тигра. Ми вже звикли, що під бій курантів потрібно загадувати бажання, яке обов’язково збудеться. Але чи все ми робимо правильно? Які ворожіння на новий 2022 рік слід проводити? Про це розповіли екстрасенси телеканалу СТБ. Крім того, редакція STB.UA підготувала добірку популярних ворожінь, за допомогою яких ви зможете дізнатися ім’я судженого, майбутнє або навіть втілити в життя одне з найзаповітніших бажань. Детальніше ‒ в матеріалі.

Перед тим, як сідати за новорічний стіл, напишіть на 12 аркушах паперу 12 чоловічих імен і покладіть їх під подушку. Після святкування та сну, не замислюючись, а головне, не вибираючи, дістаньте один з листочків. Ім’я, написане на ньому, – ім’я вашого майбутнього чоловіка.

У новорічну ніч зверніть увагу на феєрверки. Спостерігаючи за ними, потрібно подумки уявити, як із кожним запалом зникають хвороби, неприємності та розчарування. Це своєрідний спосіб очищення. Якщо ж можливості спостерігати за феєрверками немає, можете обійтися тим, що є під рукою. Наприклад – бенгальським вогником.

Існує повір’я, що коли куштуєте якусь страву вперше, слід загадати бажання. Так ось, екстрасенс розповіла, що в новорічну ніч ви куштуєте кожну страву вперше в новому році! Чому б не зіграти на цьому? Головне, вірте в казку та диво! Адже новорічна ніч ‒ ніч чудес.

Розплавте безбарвну свічку та вилийте віск в ємність з холодною водою. На її дні утвориться фігура, яка і розкаже ваше майбутнє. Згідно з повір’ям, якщо віск осів у вигляді млинця ‒ чекайте тривалої самотності, якщо у вигляді каблучки або свічки ‒ готуйтеся до швидкого весілля.

Виріжте з паперу смужки та напишіть на них свої бажання, імена потенційних партнерів або можливі події (подорож, весілля, раптове кохання). Вирізані смужки слід перегнути через бортик ємності з водою, так, щоб вони трималися. Візьміть половинку шкаралупи волоського горіха, встановіть в ній недогарок свічки та підпаліть. Такий «човник» запустіть в воду. Якщо шкаралупа підпливе до папірця та підпалить його ‒ бажання здійсниться.

Вам знадобиться новорічна ялинка з іграшками різного кольору. А також помічник, який кілька разів розкрутить вас з пов’язкою на очах в напрямку за годинниковою стрілкою, а потім приведе до ялинки. Далі справа за малим: простягніть руку та зніміть першу-ліпшу іграшку. Якщо вона виявиться червоною або помаранчевою ‒ любов прийде до вас у прийдешньому році, якщо будь-якого іншого ‒ доведеться почекати.

Візьміть дві однакових склянки: одну повну, другу порожню. Загадайте над ними бажання, а потім швидко перелийте воду з повної склянки в порожню. Якщо місце, де проводився ритуал, залишиться сухим ‒ загадане збудеться.

Витягніть зі звичайного віника прутики та сплетіть з них «місток для коханого». Покладіть його собі під подушку та три рази повторіть: «Суджений-ряджений, через місток перейди, під руку зі мною піди”. Після лягайте спати». Хлопець, який вам насниться, ‒ і є ваш суджений.

Візьміть гребінець, покладіть його під подушку та проговоріть: «Милий мій довгожданий і долею обітований, приходь до мене уві сні, і в очі подивись мені. Локони мені розчеши та себе опиши». Якщо все зробите правильно, уві сні прийде образ вашого судженого.

Перед тим як лягати спати, покладіть під подушку карти із зображенням королів. Прокинувшись, дістаньте одну з них і дізнайтеся, яким буде майбутній чоловік:

У новорічну ніч, як тільки почнуть бити куранти, киньте в ємність із водою каблучку та порахуйте кількість кіл на воді. Якщо їх кількість буде парною ‒ бажання обов’язково збудеться!

Уявіть питання, на яке можна дати відповідь «так» або «ні». Покличте свого улюбленця, який, до речі, обов’язково повинен знаходитися в іншій кімнаті. Якщо кішка переступить поріг кімнати з лівої лапки ‒ позитивна відповідь, з правої ‒ негативна. Однак є і третій варіант. Якщо улюбленець не прийде взагалі – подальша доля залежить тільки від вас.

