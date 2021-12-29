Мода 2022: зимові тренди
29.12.2021
З настанням зими завжди хочеться відчувати комфорт, але водночас мати стильний вигляд. Крім того, це чудова пора для експериментів. Що ж буде модно цього сезону? У нашому матеріалі ми підготували для вас найтрендовіші ідеї одягу на зиму 2022 року.
Зима 2022 року порадує модниць не лише теплими й затишними, а й яскравими речами. Цього сезону актуальними залишаються в’язані вироби, пуховики та плісировані спідниці. Крім того, прихильниці блискучих нарядів зможуть бути в тренді не тільки в Новий рік, а й протягом усієї зими.
Представляємо вам вісім найважливіших модних тенденцій зими 2022 року.
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Стиль 2000-х
Пуховики і стьобані речі
Необроблений денім
Клітинка
В’язані речі
Костюм зі спідницею
Плісировані спідниці та сукні
Блискучі речі
Джерело фото: pinterest.com
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