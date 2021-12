На початку грудня українці планують справи та відпочинок на півтора місяця, тому багато кому важливо знати, скільки вихідних буде на Новий рік та Різдво 2022. Скільки відпочиватимуть українці на Новий рік і Різдво 2022 року — читайте!

Грудень 2021 року розпочався зі снігу та заморозків, проте це тільки додає новорічного настрою українцям. Традиційно багато хто вже планує, як проводитиме вихідні на Новий рік та Різдво у 2022 році, якщо не купив квитки на відпочинок ще раніше. Тому розповідаємо, скільки відпочиватимуть українці і коли будуть офіційні вихідні. Нагадаємо, що через погоду та поширення небезпечних вірусних захворювань не варто зловживати масовими святковими заходами, щоб зберегти здоров’я.

Різдво за григоріанським календарем, також відоме в Україні як «Католицьке Різдво», святкується 25 грудня. У нашій державі ця дата віднедавна є офіційним вихідним, а в грудні 2021 року вона припадає на суботу. За законами, додатковий вихідний за 25 грудня буде в понеділок 27 грудня ― тож українці матимуть три офіційні вихідні і жодних додаткових відпрацювань.

31 грудня 2021 буде у п’ятницю, тому попрацювати доведеться до останнього і приділити окремий день на новорічні приготування не вдасться. Зате після цього українці отримають три новорічні вихідні поспіль ― з 1 по 3 січня, завдяки тому, що державний вихідний 1 січня переносять на понеділок 3 січня. Крім того, роботодавці мають право самостійно визначати, чи робити додаткові короткі дні.

Різдво за юліанським календарем, за яким живуть православні християни та греко-католицька церкви в Україні, припадає на 7 січня і є офіційним вихідним. У 2022 році це п’ятниця, тому на українців знову чекає три вихідних поспіль. Чи робити короткий день або додаткові вихідні ― право роботодавців, і таке питання вирішується всередині кожної установи окремо.

Старе свято, яке багато хто продовжує відзначати ― «Старий Новий рік» 14 січня, ― не є офіційним святом, тому не буде вихідним.

Отже, цьогоріч на різдвяно-новорічні свята українці матимуть тричі по три вихідні. Неробочими будуть:

