Наближаються новорічні свята, і всі ми хочемо мати ідеальний вигляд у цей період. Важливу роль в образі кожної дівчини відіграє зачіска. Щоб вона вийшла бездоганною, треба враховувати фазу Місяця у грудні. Місячний календар стрижок на грудень 2021 року підкаже вам найсприятливіші дні для зміни іміджу і допоможе визначитися з датою походу до перукаря.

Більше на тему: Модні зачіски на середнє волосся 2021: тренди на весь рік

У грудні 2021 року буде не дуже багато сприятливих днів для зміни зачіски. Тому не варто відкладати запис до перукаря. Найвдалішими днями для стрижки та фарбування будуть 1, 6, 7, 9, 15, 16, 25, 26 і 30 грудня. Саме в ці дати зміна зачіски буде найуспішнішою.

А ось у наступні дні астрологи вкрай не рекомендують стригтися і фарбуватися: 3, 4, 10, 13, 18, 19, 22, 27 та 28 грудня. Зміна іміджу в ці дати може обернутися незадоволенням від нової зачіски і навіть проблемами з волоссям.

Більше на тему: Прогноз астрологів на 2021 рік

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.