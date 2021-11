Будь то короткі стрижки, зачіски на середнє або довге волосся, важливо не тільки вибирати те, що в тренді, але те, що вам пасує. Стрижка підкреслює нашу індивідуальність. Тому не дивно, що нам, жінкам, іноді важко щось змінити. Вибір незліченних модних зараз стрижок нітрохи не полегшує завдання. На щастя, існують фотодобірки, які сприяють вибору нової зачіски. Модні стрижки на середнє волосся 2021 — дивіться в матеріалі.

Волосся середньої довжини часто сприймається як перехідна зачіска. Але відтоді, як у зірок Голлівуду з’явився «хвалений боб» (довгий боб), стали популярними стрижки, що доходять трохи вище ключиці.

Рівні додають волоссю середньої довжини гарного об’єму. Така довжина навіть є перевагою, бо вона не обтяжує зачіску і зберігає об’єм краще.

Чубчик поні з волоссям середньої довжини надасть вам французького шарму. А коли він вам набридне, ви просто дозволите йому відрости. Такий чубчик злегка розділений посередині. Особливо круто виглядають легкі пляжні хвилі на ньому.

Прямий зріз став трендом, особливо в останні роки. Волосся підстригають гостро, так що все воно закінчується на одну довжину. Це брутальний образ, який можна побачити на таких відомих жінках, як Белла Хадід або актриса Люсі Хейл.

