Від масивних черевиків до жіночних човників. Загальні тенденції доводять, що як і раніше модними залишаються ботфорти. А ось серед новачків ми побачимо взуття з оздобленням хутром тедді, масивні чоботи з товстою підошвою і лофери. Сміливо вриваються в сезон і черевики 60-х років. Ділимося з вами найважливішими взуттєвими трендами осені 2021 року.

Прийдешні осінні тенденції поступово просочуються в магазини, і основою осіннього стилю точно є пара нових черевиків. Адже вони озброюють нас на близьку негоду. Цього разу все буде доволі практично, стильно і зручно.

Як одним словом описати осінній сезон 2021 року? Безумовно, це слово «приємно». Тому що штучне і плюшеве хутро домінують у модних моделях не тільки в одязі та сумках, а й у взутті.

Чоботи вище коліна будуть з нами в осінньому сезоні 2021 року і зігріють навіть у поєднанні з короткими сукнями або спідницями. Головне, вони повинні сидіти як друга шкіра або виглядати занадто широкими від ноги.

Лофери були на піку кілька сезонів. Восени 2021 року вони знову вриваються на світові подіуми. Варіацій може бути багато, проте дві найпопулярніші: з дуже товстою підошвою або моделі з широким каблуком і платформою.

Ще одна тенденція, яка ввійшла в нашу колекцію найкращих моделей осені 2021 року: гладенькі чоботи до коліна в стилі 60-х із загостреним носом. Модельєри від Fendi до Allessandra Rich поєднували їх із голими ногами і сукнями, спідницями довжини міні або міді.

