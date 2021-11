Сьогодні, 9 листопада 2021 року, по всій країні відзначають День української писемності та мови. Це свято досить молоде, але вже має свої традиції. Коли ж з’явився цей день у святковому календарі українців?

Більше на тему: Способи боротьби з осінньою депресією від Тетяни Ларіної

Цього року День української писемності та мови на офіційному рівні святкують 24-й раз. Ще у 1997-му він був встановлений Президентом України Леонідом Кучмою.

Дата 9 листопада була обрана невипадково. Свято писемності та мови приурочене до дня пам’яті Нестора Літописця, автора «Повісті минулих літ». Цей літопис – перша пам’ятка у Київській Русі, в якій відображена історія держави та показано її розвиток на тлі світових подій. Нестор був ченцем Києво-Печерської лаври, а також одним із учнів Кирила та Мефодія – творців слов’янського письма.

Сьогодні, як і щороку, відбудеться Всеукраїнський диктант національної єдності, який звучатиме в ефірі Українського радіо з 11:30. Традиційно у ньому беруть участь перші особи держави, вчені, діячі культури, а також студенти. Кожен може перевірити свої знання орфографії, пунктуації та інших правил української мови.

У День української писемності та мови традиційно покладають квіти до пам’ятника Нестору Літописцеві, відзначають найкращих популяризаторів українського слова, заохочують видавництва, що випускають літературу українською мовою.

Також в День української писемності та мови стартує Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, до якого щороку долучаються понад 5 млн учасників з 20 країн світу.

Також у Музеї книги та друкарства пройде науково-практична конференція під назвою «Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві». Тут можна долучитися до майстер-класів, різних квестів та конкурсів.

День української писемності та мови 2019 – дуже важливе свято для українців, оскільки мова – це щось більше, ніж спадщина предків. У ній душа нашого народу та багатовікова історія.

Зі святом, шановні українці!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.