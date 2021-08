За останні роки Telegram став дуже популярним месенджером серед молоді. За допомогою нього можна не тільки спілкуватися в чатах, а й підписуватися на корисні канали. Ми дібрали найкращі Telegram-канали літа 2021 року, які неодмінно пригодяться кожному. Подробиці читайте в матеріалі.

Більше на тему: Що подивитися на карантині: найкращі фільми

Це прекрасний розважальний канал для тих, хто цінує почуття гумору. Стикери, фото, музика, відео, цікаві замітки. На вас чекає не банальний гумор, а справді кумедні, цікаві пости. А ще — і це бонус — тут кожен зможе знайти для себе прикольні стикери. До речі, 18+. Тож не поспішайте додавати сюди свого молодшого брата або сестричку.

Telegram-канал про доступні мандрівки для кожного. Якщо ви давно мріяли подорожувати світом, проте не знали, як розпочати, і не мали достатньо коштів, цей канал для вас. Тут ви знайдете тури, акції та розпродажі авіакомпаній, автобусних перевізників та круїзних операторів за дуже привабливою ціною.

Хто з нас не чув про «Тіндер»? А хто не намагався знайти там собі пару? Так ось, у телеграм-каналі «Дивні люди з Тіндера» ви знайдете найяскравіших представників цієї соціальної мережі. Невмілі підкати, відпадні профілі, запрошення на кінкі-паті та інші скрини з життя чудових людей. Усе для вашого чудового настрою.

Цей Telegram-канал буде корисним як для тих, хто захоплюється психологією, так і для тих, хто прагне саморозвитку. Тут ви знайдете цікаві статті про людську поведінку, мислення та сприйняття. Досвідчені психологи розкажуть вам про природу депресії, чому ми полюбляємо таємниці, як працює наша пам’ять, дадуть розуміння того, як справлятись зі стресом тощо.

Більше на тему: Книги, які варто почитати у відпустці: топ-5

Telegram-канал стане в нагоді справжнім кіноманам. Якщо у вас бувають такі моменти, коли хочеться щось подивитись, проте не знаєте що, варто підписатись на цей канал. Тут ви знайдете різноманітні рецензії на фільми та першими дізнаєтесь про майбутні кінопрем’єри.

Цей канал — джерело корисних порад щодо виховання і не тільки. Його автор — відомий експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Тут ви знайдете багато порад щодо виховання дітей: як навчити дитину правильно розпоряджатися грошима, як виростити її впевненою в собі та успішною, як пережити вікові кризи дітей і при цьому зберегти з ними довірливі стосунки, як знайти баланс між материнством і кар’єрою ― і ще дуже багато корисної інформації. Плюс каналу в тому, що тут також можна знайти багато лайфхаків, які будуть корисні не тільки батькам, а й усім, кому цікава тема психології та міжособистісних взаємин.

Цей канал для тих, хто шанує слово і просто обожнює крилаті вислови. Тут ви знайдете все: безглузді помилки, цікаві етимологічні ходи в рекламі, міцненькі заголовки новинних ЗМІ. І настрій собі піднімете, і лексику новими слівцями поповните.

А якщо ви хочете бути в курсі найактуальніших новин про найкращі телепроєкти країни, першими отримувати свіжі та цікаві інтерв’ю з акторами, ведучими та найяскравішими учасниками реаліті, а також дізнаватися ексклюзивні подробиці про найромантичніші проєкти — «Холостяк» і «Холостячка», підписуйтесь на телеграм-канал Телеканал СТБ. Дізнайтеся першими те, про що завтра говоритиме вся країна!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.