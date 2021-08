Які книжки почитати підлітку влітку? Це питання ставили собі багато батьків. Адже не завжди тінейджери хочуть брати в руки книжку. У нашому матеріалі топ-10 цікавих книжок, які залюбки прочитають навіть найлінивіші підлітки.

Це чудова книжка для всіх підлітків, особливо для тих, хто намагається побороти сором’язливість. Головний герой книги ‒ п’ятнадцятирічний хлопець Чарлі, який намагається пережити самогубство свого друга. Щоб якось позбутися занепокоєння, він починає писати листи незнайомцю, хорошій людині, яку він ніколи не зустрічав особисто. Несподівано Чарлі знаходить у школі нових друзів і дівчину ‒ зведену сестру загиблого друга. Перше побачення, перший поцілунок ‒ в книжці чудово розкривається тема розміреного життя типового підлітка. Його почуття зрозумілі всім, хто проходив через цей нелегкий період дорослішання… Але в кінці навчального року розкриваються сімейні таємниці. Чи зможе Чарлі впоратися з цими неприємностями? Відповідь шукайте в книжці.

Це історія американської сім’ї Сальмон, а точніше ‒ їхньої старшої дочки Сюзі, яку зґвалтував і вбив маніяк. Сюзі відправляється на небеса й звідти спостерігає за життям своїх друзів та рідних. Дівчина не може покинути цей світ, адже її вбивцю не знайшли. Чим закінчиться ця цікава історія? Чи зможуть викрити ґвалтівника? Про це читайте в книжці.

Цю книжку повинен прочитати кожен підліток. В основі сюжету ‒ історія молодої дівчини Аліси, яка, сама того не помічаючи, підсіла на наркотики. Аліса втратила все ‒ сім’ю, друзів, невинність і… життя.

Це чудова книжка, яка чимось нагадує відомий фільм «Поспішай кохати». Головна героїня книги Хейзел Ланкастер хвора на рак легенів. Дівчина змирилася з тим, що її життя буде коротким. Але одного разу вона випадково знайомиться з чоловіком на ім’я Огастус Уотерс, який кілька років тому зумів побороти рак. Між молодими людьми зав’язується дружба. вони навіть намагаються здійснити мрію Хейзел ‒ зустрітися з улюбленим письменником, який живе в Амстердамі. Чим закінчиться знайомство дівчини з письменником? А можливо, вона зустріне в цьому місті своє кохання?

Це трохи нетипова книга про це… Простою та доступною мовою автор розповідає про ті проблеми, які хвилюють підлітків. Статеве дозрівання, взаємини з батьками, конфлікти з однолітками, перший сексуальний досвід… У цій книжці є не просто опис проблеми. У ній є відповіді на найважливіші питання, які хвилюють підлітків.

Яка дівчина в підлітковому віці не вела щоденник? Практично кожна. Адже йому можна розповісти все: про любов, проблеми та взаємини з батьками. Книга «Ангус, стрінги і поцілунок взасос» ‒ це щоденник дуже милої та навіженої дівчини Джорджії Ніколсон. Книга точно сподобається підліткам.

На місці головної героїні цього твору мріє побувати, мабуть, кожна дівчина. За сюжетом у добру, милу та скромну школярку відразу закохуються кілька однокласників. Але, за законами жанру, Марина обирає «найгіршого» претендента на її серце ‒ хулігана Богдана. Чим закінчиться ця непередбачувана історія?

Це історія про трьох подруг ‒ Еллі, Надін і Магди, які намагаються знайти себе в дорослому житті. Так, Еллі хоче привернути увагу хлопця своєї мрії. Але її спроби часто закінчуються провалом. Вірні подруги намагаються допомогти дівчині, але їхні поради не завжди доречні. Це дуже легка та весела книга.

Це нетипова історія про дівчину Лорел, яка разом із родиною переїжджає жити в новий будинок. І все б нічого, але незабаром після переїзду дівчина помічає два незвичайні нарости на своїй спині, які згодом перетворюються на крила феї. Лорел розпочинає боротьбу з темними силами. Тепер її життя ніколи не буде колишнім.

Це прекрасна та водночас дуже страшна книга про дівчину Алісу, яка живе в пеклі. Зрада, наркоманія, зґвалтування ‒ це лише мала частина всього того жаху, який пережила юна дівчина. Ця книга яскраво ілюструє причинно-наслідкові зв’язки. Адже кожен вибір героїні книги несе за собою наслідки. І вони не завжди приємні.

