Гороскоп на серпень 2021 року розповість, чого чекати кожному знаку зодіаку. Кому зірки обіцяють прибуток і здійснення бажань, а хто повинен бути більш стриманим? Читайте гороскоп на серпень 2021 року від двічі переможця проєкту «Битва екстрасенсів» та експерта містичного проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова.

Початок місяця порадує перспективними знайомствами. На шляху представників знака зустрінуться люди, які допоможуть підкорити нові вершини. Наприкінці серпня зверніть увагу на свій раціон ― ваша травна система буде вразливою.

Наприкінці літа багатьом Тельцям доведеться зіткнутися з тими справами і починаннями, у яких раніше вони зазнавали невдач. Проте не варто заздалегідь налаштовувати себе на негатив. Тепер на вашому боці надійний союзник ― досвід.

Натхнення стане вірним супутником Близнюків у цей період. А тому навіть за найнудніші і найрутинніші завдання представники знака братимуться із завзяттям і креативом. Наприкінці серпня можливі конфлікти з родичами. Щоб цього уникнути, намагайтеся частіше говорити по щирості з близькими людьми.

Останній місяць літа обіцяє Ракам удачу в нових починаннях. А тому зірки не радять відкладати на завтра ті справи, які можна зробити сьогодні. Наприкінці серпня будьте уважнішими до свого здоров’я ― можливі загострення хронічних захворювань.

У цей період упертість Левів може досягти свого піку. У зв’язку з чим можливі затяжні конфлікти з оточенням. Та хоч би як вам хотілося проявити свою категоричність, спробуйте утриматися. Поради колег і знайомих допоможуть уникнути багатьох помилок.

Не варто поспішати з висновками про події, що відбуваються у вашому житті. Те, що здається неприємностями, через деякий час може стати вдалим збігом обставин. Головне ― подивитися на те, що відбувається, під правильним кутом і по максимуму отримати користь із цієї ситуації.

Початок місяця для Терезів ― вдалий період у професійному плані. Ті проєкти та починання, про які представники знака давно мріяли, тепер стануть реальністю. Але при цьому зірки радять триматися подалі від конфліктів у колективі, оскільки вони можуть кинути тінь на ваш авторитет.

Кінець літа для Скорпіонів ― сприятливий час, щоб переглянути свої звички. Позбутися від непотрібного баласту і вибудувати свій день так, щоб він був максимально продуктивним, вам буде нескладно. Головне ― проявити цю ініціативу вже в перших числах місяця.

Початок серпня порадує Стрільців вдалим розв’язанням побутових труднощів. Особливо це стосується питань, пов’язаних із паперовою тяганиною. Наприкінці місяця зірки обіцяють представникам знака душевні зустрічі з друзями. Спробуйте знайти для цього час.

Цього місяця обставини будуть працювати на успіх Козерогів. А тому зірки радять не відкладати в довгу шухляду нові починання. Середина місяця ― вдалий період для творчості. Натхнення буде вашим частим гостем.

Зірки радять Водоліям бути вкрай уважними в тих питаннях, які пов’язані з точними розрахунками і фінансовими вкладеннями. Розташування небесних тіл буде підштовхувати представників знака до неуважності. У зв’язку з чим є ризик допустити прикру помилку. Зате у сфері особистих взаємин серпень обіцяє ідилію. Чудова можливість, щоб залагодити давні розбіжності з близькими людьми.

Цього місяця Риби з легкістю можуть домогтися нових висот у професійній сфері. Досягти того рівня, до якого ви давно прагнули, буде легко. Головне при цьому ― триматися подалі від людей, які намагаються вселити у вас невпевненість у власних силах. Пам’ятайте, що головний ваш союзник у цьому місяці ― оптимізм.

