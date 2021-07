Поки сезон полуниці в розпалі, не можна втрачати ані хвилини. Крім того, що ця ягода надзвичайно смачна, вона ще й корисна і може допомогти скинути кілька кілограмів. Читайте, як скласти меню полуничної дієти, що можна і потрібно їсти. А також які показання та протипоказання до полуничної дієти.

Полуниця входить у п’ятірку лідерів серед ягід за вмістом вітамінів і мінералів. При цьому в 100 грамах полуниці міститься не більше 40 ккал, що робить її популярним інгредієнтом дієтичних програм.

Крім того, в полуниці багато фолієвої кислоти, яка зміцнює стінки судин і стимулює роботу імунної системи. Пектин, що міститься в ягоді, активізує процеси травлення, а це допомагає виводити з організму токсини.

Завдяки вітамінам С і В часте вживання ягоди покращує стан шкіри, нігтів і волосся. Також полуниця сприяє роботі серця, стимулює очищення нирок і знижує артеріальний тиск.

Полуничну дієту, як і вживання ягоди взагалі, не рекомендують людям, у яких на неї алергія. Протипоказана червона ягода і тим, хто страждає на кишкові захворювання і сечокам’яну хворобу, оскільки полуниця може тільки погіршити ситуацію.

Перед тим, як починати полуничну дієту, рекомендовано проконсультуватися з лікарем.

Є два види полуничних дієт:

Пропонуємо вам меню полуничної дієти, розраховане на 4–8 днів. За цей час можна скинути від 3 до 7 кг. На кожен день знадобиться приблизно 800 г полуниці. З раціону необхідно повністю прибрати хліб, цукор, солодощі і кондитерські вироби. Салати за бажання заправляти тільки сіллю, а краще взагалі обійтися без неї.

1 день

Сніданок: салат з полуниці, зеленого яблука та знежиреного йогурту або кефіру. Підсолодити 1 ложкою меду.

Другий сніданок: 100 г полуниці перетерти в блендері зі 100 г нежирного молока (бажано мигдалевого або соєвого).

Обід: салат – склянка полуниці, 50 г відвареної курячої грудки, 2 свіжі огірки, один волоський горіх, будь-яка зелень, сік половини лимона, чайна ложка олії.

Полуденок: змішати склянку полуниці, 75 г нежирного йогурту, ½ ч. л. меду і 2 ст. л. вівсяних пластівців.

Вечеря: полуничний салат – 100 г полуниці, 100 г відвареної картоплі, невелика цибулина, 3–4 гілочки селери, 50 г знежиреного сиру. Заправка: сік половини лимона плюс 50 г знежиреного йогурту.

2 день

Сніданок: змішати в блендері 150 г полуниці і 50 г сиру. Намазати на 2 скибочки житнього хліба.

Другий сніданок: коктейль – склянку полуниці зі склянкою знежиреного йогурту змішати в блендері. За бажанням додати 1 ч. л. меду.

Обід: приготувати 100 г вівсянки на воді, змішати з 200 г полуниці та заправити 2 ч. л. знежиреного йогурту. Підсолодити 2 ч. л. меду.

Полуденок: коктейль – 150 г полуниці змішати зі знежиреним кефіром. За бажанням додати 1 ч. л. меду.

Вечеря: салат – склянку полуниці змішати зі 100 г свіжої капусти, зеленню і заправити 1 ч. л. олії.

3 день

Сніданок: 5 ст. л. вівсяних пластівців залити кефіром і дати настоятися. Перемішати в блендері зі склянкою полуниці. Додати половинку банана і яблука.

Другий сніданок: 150 полуниці і стакан знежиреного кефіру змішати в блендері. За бажанням додати 1 ч. л. меду.

Обід: 50 г відвареної індичої грудки і відварений зелений горошок. На десерт 150 г полуниці і 250 г чорниці.

Полуденок: склянка полуниці з невеликою скибкою житнього хліба.

Вечеря: відварити на пару 70 г картоплі, 70 г моркви і 70 г цвітної капусти. На десерт склянка полуниці.

4 день

Сніданок: 30 г знежиреного йогурту змішати з 100 г полуниці в блендері. Намазати на 2 скибочки житнього хліба.

Другий сніданок: фруктовий салат – 100 г полуниці порізати, додати половинку яблука і половинку апельсина. Заправити 50 г йогурту.

Обід: тушкована риба – 100 г риби з невеликою цибулиною і морквою. На десерт 100 г полуниці.

Полуденок: 150 г полуниці подрібнити в блендері, змішати зі 150 мл апельсинового соку і 1 ч. л. меду.

Вечеря: капустяний салат з полуницею – 100 г свіжої капусти, 150 г полуниці, зелень, заправити 1 ч. л. олії.

Наступні 4 дні повторити меню відповідно.

Тривалість монодієти не має перевищувати 3 дні через досить агресивний вплив полуниці на шлунок. Як такого меню цієї дієти немає, але основні правила потрібно знати, щоб домогтися бажаного результату:

