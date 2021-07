Любовний гороскоп на липень 2021 року обіцяє стабільність у стосунках. Кожен знак зодіаку зможе поліпшити своє особисте життя за допомогою астрологічного прогнозу. Читайте любовний гороскоп на липень 2021 року від Хаяла Алекперова.

Початок місяця для самотніх Овнів ― сприятливий час для нових романтичних знайомств. У представників знака є всі шанси зустріти свою долю. Головне ― не стояти на місці, а зробити хоч кілька кроків назустріч своєму щастю.

У цей період багато сімейних Тельців зможуть насолодитися ідилією в стосунках з коханою людиною. Використовуйте цей час, щоб обговорити спірні питання. Адже зараз ви зі своєю половинкою легко дійдете до спільного знаменника.

Середина літа ― дуже конфліктний час для тих Близнюків, у яких уже є друга половинка. Спори і розбірки можуть починатися на рівному місці, переростаючи в серйозний конфлікт. Щоб цього уникнути, постарайтеся частіше поступатися коханій людині.

У цей період зірки радять самотнім Ракам бути обережними. Адже ваша надмірна довірливість може стати причиною великого розчарування. А тому не поспішайте розкривати нарозхрист душу новим у вашому житті людям. Досить імовірно, що їхні наміри далеко не такі чисті, як вам здається.

У цей період головним порадником Левів може стати їхня половинка. Саме поради коханої людини допоможуть представникам знака уникнути багатьох помилок і промахів. А тому намагайтеся частіше прислухатися до партнера.

У цьому місяці Діви опиняться в центрі уваги протилежної статі. І якщо для тих представників знака, чиє серце вільне, ця ситуація позитивна і дуже перспективна в плані нових стосунків, то сімейним знакам варто бути насторожі. Зараз не найкращий час, щоб провокувати партнера на ревнощі.

У цей період Терези багато в чому переглянуть своє ставлення до особистого життя. Цілком імовірно, що представники знака визнають багато своїх помилок, зможуть поговорити про це з партнером і навіть попросять вибачення. А тому у вас є всі шанси на те, що кохання заграє новими барвами.

Схильність Скорпіонів до накопичення образ всередині себе в цей період може зіграти з ними злий жарт. Цілком імовірні сварки і розлади з партнером. Щоб цього уникнути, не забувайте про те, що кохана людина не вміє читати ваші думки. Частіше говоріть по щирості зі своєю половинкою.

Середина літа обіцяє Стрільцям кардинальні зміни в особистому житті. Так, багато самотніх представників знака можуть зустріти своє кохання. Водночас ті Стрільці, які вже знайшли свою половинку, можуть перейти на новий рівень стосунків.

Початок липня для Козерогів ― вдалий час, щоб залагодити давні суперечки і конфлікти з коханою людиною. Досягти гармонії і взаєморозуміння з партнером буде легко.

Зірки радять Водоліям зберігати баланс між роботою та особистим життям. Оскільки є велика ймовірність затяжних конфліктів з партнером через вашу надмірну завантаженість трудовими турботами.

Сімейним Рибам варто бути уважнішими до своєї половинки. Не варто сприймати мовчазність і замкнутість партнера як «холодне» ставлення до вас. Швидше за все, ваша кохана людина просто мовчить про свої проблеми, щоб не обтяжувати вас.

