Малинове варення: рецепт приготування на зиму від Юлії Проходи
Ароматне малинове варення можна використовувати у приготуванні випічки і десертів або вживати окремо з чаєм, булочкою або морозивом. Це не лише дуже смачно, а йсправді корисно: варення з малини допомагає в лікуванні застуди та зміцнює імунітет. Аби в холодну пору року ніщо не загрожувало вашому здоров’ю, пропонуємо вже зараз заготовити малинове варення на зиму. Як його зварити, розповість суперфіналістка «МастерШеф. Професіонали» Юлія Прохода.
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Для приготування варення з малини можна брати ягоди будь-якого розміру. Головне, щоб вони не були м’ятими або зіпсованими. Якщо ви помітили на малині шкідників, попередньо занурте ягоди в холодну воду з сіллю (20 г на 1 л) і зачекайте 15 хв. Потім помістіть в друшляк і промийте.
Рецепт варення з малини на зиму
Інгредієнти:
- Малина — 1 кг
- Цукор — 1 кг
- Вода — 1 скл.
Спосіб приготування:
- Підготовлену малину очистити від плодоніжок і помістити в емальовану каструлю.
- В окремій ємності зварити цукровий сироп і частинами додати його до ягід.
- Варити малину з сиропом на середньому вогні близько 15 хв., акуратно помішуючи і знімаючи піну. Коли варення буде готове, піна перестане виділятися. Щоб консистенція вийшла більш однорідною, варення можна перетерти через сито.
- Розкладіть варення у стерилізовані банки і закатайте.
Рецепт густого малинового варення з цілими ягодами
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Інгредієнти:
- Малина — 2 кг
- Цукровий пісок — 3 кг
- Вода — 7 скл.
Спосіб приготування:
- Очистити великі ягоди від сміття, промити.
- Далі готувати сироп: висипати цукор в каструлю, влити воду. Дочекатися поки сироп закипить, а цукор розчиниться.
- Ягоди малини залити готовим сиропом. Залишити суміш на 3-4 години.
- Підготовлені банки та кришки обробити двічі окропом і обсушити.
- Далі відокремити ягоди від сиропу. Але сироп знову ставити на вогонь та повільно варити після кипіння ще хвилин 20.
- Засипати малину в сироп. Варити 10 хвилин, знімаючи піну.
- Розкласти варення по стерилізованим банкам і закатати.
Рецепт малинового варення в мультиварці
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Інгредієнти:
- Малина — 1 кг
- Цукор — 1 кг
Спосіб приготування:
- Відберіть великі ягоди малини. Промийте їх, видаліть сміття.
- Пересипте малину в чашу мультиварки. Зверху все засипте цукром. Перемішувати не треба.
- Далі включіть режим «Тушкування», встановивши час на 1 годину.
- За час поки готуватися малинове варення промийте банки окропом.
- Розкладіть варення по стерилізованим банкам та закатайте.
Смачного!
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