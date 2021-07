Ароматне малинове варення можна використовувати у приготуванні випічки і десертів або вживати окремо з чаєм, булочкою або морозивом. Це не лише дуже смачно, а йсправді корисно: варення з малини допомагає в лікуванні застуди та зміцнює імунітет. Аби в холодну пору року ніщо не загрожувало вашому здоров’ю, пропонуємо вже зараз заготовити малинове варення на зиму. Як його зварити, розповість суперфіналістка «МастерШеф. Професіонали» Юлія Прохода.

Більше на тему: Варення з черешні: рецепт приготування на зиму

Для приготування варення з малини можна брати ягоди будь-якого розміру. Головне, щоб вони не були м’ятими або зіпсованими. Якщо ви помітили на малині шкідників, попередньо занурте ягоди в холодну воду з сіллю (20 г на 1 л) і зачекайте 15 хв. Потім помістіть в друшляк і промийте.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Більше на тему: Полуничний джем: рецепт приготування на зиму

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Більше на тему: Малиновий чизкейк: дієтичний рецепт без випікання

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Смачного!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Все буде смачно дивитись онлайн

Все буде смачно 4 сезон

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.