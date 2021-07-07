Гороскоп на 8 липня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто навчитися стримувати свої емоції, а хто може дозволити собі невелику відпустку? Читайте гороскоп на 8 липня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Овну хотітиметься всього, чого завгодно, але тільки не працювати. Зберіться, адже ваш добробут залежить тільки від вас.

Телець

Тельцю потрібно уважно стежити, куди він витрачає свої гроші. Необдумані витрати можуть серйозно вдарити по гаманцю.

Близнюки

Вам не вдаватиметься складна робота. Якщо є така можливість, візьміть вихідний.

Рак

Зірки радять Ракам приділити час заняттям, спрямованим на саморозвиток: самоосвіті, легкому спорту, медитації.

Лев

Левам, яким у цей день захочеться щирої розмови з другом, варто взятися за виконання цього бажання. Душевна бесіда наповнить силами, ентузіазмом та енергією.

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Діва

Діви вже дуже скучили за подорожами. Що ж, у тому, щоб вирушити в невелику поїздку, немає нічого поганого. Зміна обстановки піде вам на користь.

Терези

День ідеально підходить для розслаблення і роздумів про справжні цінності. Знайдіть час для близьких і рідних ― влаштуйте спільний обід або просто зателефонуйте дорогим людям, якщо вони не поруч.

Скорпіон

Астрологи радять Скорпіонам взятися за навчання, самовдосконалення, легкі фізичні вправи.

Стрілець

Якщо вас охопила хандра, постарайтеся акцентувати увагу на позитивних моментах. І пам’ятайте, що ви маєте право впливати на будь-яку ситуацію і можете змінити все, що вам не подобається.

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Козеріг

Вас можуть порадувати приємною звісткою ділові партнери або колеги по роботі. Найімовірніше, ця новина стане для вас несподіванкою.

Водолій

Хороший день для заняття спортом і постановки нових цілей. Якщо ви вже давно планували, але ніяк не могли взятися за активний спосіб життя, саме час це зробити.

Риби

Проведіть день за розмовами з близькими. Вам вдасться отримати цінну пораду.

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