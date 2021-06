Що обіцяють зірки всім знакам зодіаку 28 червня? Читайте в астрологічному прогнозі поради та рекомендації від астрологів СТБ. Як правильно почати і закінчити день? На що звернути увагу? Детальніше — в гороскопі на 28 червня 2021 року.

Краще зараз тримати свої ідеї при собі. Вони поки не приносять жодних переваг. А ви лише втрачаєте козир, яким можете скористатися в майбутньому.

Раптово клімат вдома став набагато прозаїчнішим. Вам час менше триматися за свої переживання і підозри. Відпустіть ситуацію і насолоджуйтеся життям.

Спорт допомагає від внутрішнього неспокою і проблем із засинанням.

Раки, тримайтеся подалі від великих покупок. Вам зараз потрібно поберегти бюджет. Він незабаром вам дуже знадобиться.

Тепер вам набагато простіше реалістично оцінити ситуацію і зосередитися на чомусь одному. Багато проблем залишаються позаду. А ви зі спокійною душею можете рухатися далі.

Ви активні і значно швидше просуваєтеся в своїй роботі. Однак не перевантажуйте себе. Увечері обов’язково вимкніть телефон і відпочивайте.

Від великих і вагомих покупок краще утриматися. Ви будете не дуже розважливі. А це означає, що вже завтра можете пошкодувати про вчинене.

Одна думка вас не відпускає. Зробіть собі невеликий експериментальний тест. Напишіть дві колонки з плюсами і мінусами ситуації. І подивіться на все більш об’єктивно.

Робота заважає зосередитися на своїх домашній і сімейних завданнях. Щоб вирішити цю проблему, візьміть лише один день відгулу або відпустки. Цього буде достатньо.

Венера і Плутон розпалюють пристрасть. Ваш партнер дуже близький вам. Він явно хоче помиритися, а ви весь час згадуєте образи. Дайте йому шанс.

Вашу апатію можна прекрасно використовувати для медитації. Вам не хочеться зайвий раз комунікувати з людьми і виходити з дому. Тоді займіться пізнанням себе.

Будьте чесними. Ваш партнер і так вам не довіряє. А ви продовжуєте погіршувати ситуацію. Проявіть себе з іншого боку, відверто поговоріть ― і помітите, як кохана людина засяє поруч із вами.

