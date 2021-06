Коли краще стригти волосся, а в які дні варто відмовитися від відвідування салонів краси? Як уникнути невдалого фарбування та прискорити ріст волосся? На всі ці запитання можна відповісти, якщо враховувати фази Місяця. Адже не секрет, що це небесне світило впливає на наше волосся. Читайте в нашому матеріалі місячний календар стрижок на червень 2021 року, і нехай вашій шевелюрі позаздрить сама Рапунцель.

У червні 2021 буде не так багато сприятливих днів для відвідування салонів краси. У зв’язку з цим радимо заздалегідь записатися до улюбленого майстра з урахуванням нашого прогнозу. Можна стригтися і фарбувати волосся в такі дні: 1, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21 червня.

Відмовитися від фарбування волосся і, особливо, від стрижок варто в такі дні: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 , 28, 29 і 30 червня. Є велика ймовірність того, що стрижка або фарбування, зроблені в ці дати, будуть дуже неякісні. А на відновлення колишнього стану волосся піде вдвічі більше часу. Ну а щоб не втрачати час даремно, краще присвятити ці дні прогулянкам на свіжому повітрі або заняттям улюбленою справою.

