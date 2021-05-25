Що приготував новий день ― читайте в гороскопі на 26 травня 2021 року. Як правильно провести середу? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 26 травня 2021 року від експертів СТБ.

Овен

У вас можливі грошові надходження. Вас нарешті помітили й гідно оцінили. У сім’ї можуть бути приємні новини ― вам є заради чого жити і старатися.

Телець

Ви будете дуже вразливі, і кожне слово може зіпсувати вам настрій. Варто усамітнитися і прийняти все те, що з вами відбувається. Усі ваші переживання обов’язково виллються в проблеми зі здоров’ям. Розслабтеся.

Близнюки

Усі найважливіші плани потрібно зробити з ранку, а після обіду не вирішуйте грошових питань ― може постраждати ваш авторитет. Увечері варто прогулятися на самоті.

Рак

Займайтеся в середу тільки своїм життям і не лізьте до інших ― ваша допомога не завжди потрібна. Втручання може неабияк усе зіпсувати. Те, що не можна змінити, ― ніяк не змінити.

Лев

Дуже сприятливий день у Левів у плані романтики й кохання. Жінкам добре знайомитися, чоловікам ― думати про майбутнє. Сни найближчим часом можуть виявитися пророчими.

Діва

У вас будуть труднощі в особистих стосунках. Партнер потребує більше вашої уваги і турботи. Усі проблеми можна за бажання вирішити мирно. Зберігайте тепло і затишок у родині.

Терези

Навколо одна суєта, тому вам потрібно зібратися. Усі ваші плани реальні і здійсненні, якщо ви не будете розпорошуватись на дрібниці. Більше часу приділяйте вашій родині. Сни варто трактувати з точністю до навпаки.

Скорпіон

Ви можете отримати новини, які повністю перевернуть ваше уявлення про світ. Це значно зіб’є вас з пантелику, але хвилюватися не треба ― усе йде так, як і повинно.

Стрілець

Прекрасний день для наведення ладу вдома і в стосунках. Звільняйте простір і себе для чогось нового, що ось-ось увійде у ваше життя. Увечері можна влаштувати романтичне побачення.

Козеріг

Вам варто бути дуже обережними сьогодні і завтра. Відмовтеся від спорту і поїздок за кермом. Дуже великий ризик отримання травм.

Водолій

Дуже сприятливий день у вас для прояву активності, сміливості і наполегливості, властивої вам. Усі цілі будуть досягнуті, матеріальні винагороди теж не змусять себе чекати.

Риби

У вас спокійний і сприятливий день. Можна просто споглядати, що відбувається навкруги, але нікуди не втручатися. Вам корисна медитація. Більше довіряйте вашій інтуїції. Можете радувати себе так, як ви хочете.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.