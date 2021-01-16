Дедалі більше голлівудських зірок і топмоделей підстригають волосся і доводять, що в короткій стрижці не менше краси. Ви вже замислювалися, чи варто розлучитися з локонами і чи пасуватиме вам взагалі коротке волосся? Для початку, ознайомтеся з варіантами зачісок на коротке волосся в нашому матеріалі.

Ми розповімо, які стрижки абсолютно модні і як найкраще укладати коротке волосся. Так дозвольте собі надихнутися наступним візитом до перукаря і знайти саме той стиль, який вам підходить. Коротке волосся не завжди коротке. Будь то піксі чи боб: довжина має вирішальне значення. І це робить коротку зачіску дуже різноманітною.

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Піксі

Жінкам подобаються переваги короткої стрижки, яка за правильної укладки може бути дуже сексуальною. Стиль Pixie — це чиста сексуальна привабливість. Особливо широкі можливості ці зачіски дають для аксесуарів: від пов’язок на голову до шпильок і бантів різного дизайну.

Волосся зачесане вперед

Іншими словами, це суцільна довжина на рівні вух. Цього року все більше і більше зірок вибирають модний образ, а грубий зріз дедалі частіше можна побачити на вулицях.

Волосся зачесане назад

Думаємо, ви часто зустрічали зухвалі образи, коли дівчата лаком або гелем укладали своє волосся назад. Ба більше, такий образ можна створити і в стилі мокрого волосся.

Каре з пасмами

Класикою серед вічно трендових зачісок є каре. Воно майже ніколи не виходить з моди. Прикрасити його можна легкими кучерями і завивкою.

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