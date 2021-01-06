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Як зробити різдвяну зірку на палиці для колядування

06.01.2021

Різдвяна зірка один з головних символів великого православного свята Різдва Христового. Саме Вифлеємська зірка, як заведено вважати, принесла звістку про народження маленького Христа. Як зробити різдвяну зірку, яка є незмінним атрибутом колядників, а також за її допомогою прикрасити будинок? Дуже просто!

Як зробити різдвяну зірку власноруч? Дуже просто!

Отже, для того, щоб змайструвати святкову красуню, вам знадобляться:

– довга палиця, до якої буде кріпитися зірка;

– щільний картон або міцніший матеріал (наприклад, фанера), з якого і буде виготовлятися прикраса;

– лінійка;

– ножиці;

– мотузка або міцні нитки;

– двосторонній скотч або гарячий клей;

– декор (дощик, сніжинки, фарби тощо, якими ви прикрасите зірку).

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Зробити зірку рівно та акуратно зовсім нескладно! Для цього ви можете скористатися таким варіантом:

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Після того, як ви намалювали і вирізали різдвяну зірку, можна братися за її декорування. Звичайно, цей етап залежить від вашої фантазії. А ми ділимося з вами ось такими ідеями:

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Після того, як святковий елемент висох (якщо ви його фарбували) і повністю готовий   кріпимо зірку до палиці. Це ви можете зробити різними способами: просвердлити два отвори, прив’язавши зірку до палиці нитками, приклеїти її на гарячий клей, просто міцно прив’язати кінцями до палиці, прикрасивши нитки святковими елементами.

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З такою зіркою для колядування ви можете сміливо вирушати ділитися з усіма святковим настроєм. Щасливого Різдва!

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