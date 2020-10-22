Що приготував жовтень 2020 року всім знакам зодіаку у фінансовій сфері? На кого чекають прибуток і успіх? А кому варто заощадити? Читайте фінансовий астрологічний прогноз на жовтень 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Фінансовий гороскоп на жовтень 2020 року — Овен

Овнам необхідна в цьому місяці поруч людина, яка допоможе проаналізувати всі витрати. Грамотний підхід до фінансів дасть змогу істотно підвищити прибуток, а ваша праця і здібності будуть дуже затребувані. Головне, на початку місяця притримайте зарплату при собі. І не спускайте ні копійки на непотрібні речі.

Фінансовий гороскоп на жовтень 2020 року — Телець

Цей знак зодіаку може в жовтні отримати чималий прибуток. А все тому, що активно взявся за кілька справ одночасно. Та приказка про двох зайців не про вас. Ви активно боретеся за своє благополучне матеріальне становище. Це похвально.

Фінансовий гороскоп на жовтень 2020 року — Близнюки

Зараз Близнюки на межі значних витрат. Мабуть, ви задумали грандіозну покупку. Обміркуйте кілька разів, чи вистачить вам тих коштів, що залишаться, на подальше життя. Обов’язково збережіть фінанси на крайній випадок.

Фінансовий гороскоп на жовтень 2020 року — Рак

Ракам варто пам’ятати, що дармовий сир буває тільки в мишоловці! Не ведіться на легкі гроші. Годі жаліти себе і думати, що є лазівки, про які ніхто ще не знає. За кожну копійку доведеться добре попрацювати. Тому набирайтеся сил і приступайте до чесного заробітку.

Фінансовий гороскоп на жовтень 2020 року — Лев

Ретельно обмірковуйте свої витрати. На початку жовтня розраховуйте тільки на власні сили. Також не соромтеся відмовити у фінансовій допомозі, якщо у вас справді немає можливості. Справжні друзі точно зрозуміють і не образяться.

Фінансовий гороскоп на жовтень 2020 року — Діва

Діви накопичили якусь суму, а тепер не знають, на що її витратити. Однак зірки строго рекомендують притримати фінанси при собі. Не поспішайте спускати велику суму. Зачекайте до наступного місяця. Тоді ви зможете зробити вигідну і необхідну покупку, про яку не пошкодуєте.

Фінансовий гороскоп на жовтень 2020 року — Терези

Ваш заробіток став не зовсім вас задовольняти. Але пам’ятайте, що з наступного місяця ваш дохід стабілізується. Щоб не відчути брак коштів, постарайтеся бути більш економними на початку жовтня. Відмовтеся від незапланованих покупок і зайвих походів по дорогих ресторанах.

Фінансовий гороскоп на жовтень 2020 року — Скорпіон

Скорпіони стали надто впевнені в тому, що завдяки їхньому характеру вони можуть отримати що завгодно. Ваша заробітна плата зараз безпосередньо залежить від поведінки. Перестаньте бути такими самовпевненими. Інакше ризикуєте залишитися в жовтні і без роботи, і без грошей.

Фінансовий гороскоп на жовтень 2020 року — Стрілець

Стрільці довго чекають, що фінанси самі почнуть пливти в руки. Тому марнують час в очікуванні. Зірки рекомендують звернути увагу на своє хобі і обдумати, як із нього можна отримувати вигоду. Наприкінці місяця ваші справи можуть піти вгору, якщо правильно скористаєтеся своїм становищем.

Фінансовий гороскоп на жовтень 2020 року — Козеріг

Козероги перестали відчувати задоволення від того, чим займаються. Це не дивно, адже ви постійно в гонитві за грошима. Постарайтесь приділяти час для свого внутрішнього світу. На всьому економити і сидіти на скрині грошей — не принесе вам щастя.

Фінансовий гороскоп на жовтень 2020 року — Водолій

Водолії, велика покупка, яку ви зробили, додала вам упевненості в собі і надихнула на роботу. Зірки бачать ваші старання і всіляко намагаються допомогти. До кінця жовтня чекайте на більший прибуток!

Фінансовий гороскоп на жовтень 2020 року — Риби

Згадайте про невиплачені вам борги. Не соромтеся і не мовчіть, нагадайте своїм знайомим про них. У робочій сфері збільшень не буде, але вам час подумати про розвиток і зростання. Інакше ризикуєте залишитися на цьому ж фінансовому рівні надовго.

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