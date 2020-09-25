Гороскоп на 26 вересня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Як поводитись у суботу? І яких правил треба дотримуватися? Читайте гороскоп на 26 вересня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

26 вересня сміливо можете планувати будь-які робочі справи ― вам усе буде до снаги. Якщо хтось вставлятиме палиці в колеса, відразу ж зупиняйте такі спроби і намагайтеся не звертати на це уваги. Вечір приділіть коханій людині.

Телець

У вас починається сприятливий період, пов’язаний з романтикою, коханням і побаченнями. Тому намагайтеся більше відпочивати, правильно харчуватися і насолоджуватися життям. Увечері вам точно не доведеться нудьгувати.

Близнюки

26 вересня вам буде легко знайти спільну мову з будь-якою людиною. Але спілкування з начальством уникайте будь-яким способом ― тут вам навряд чи вдасться досягти бажаного результату. Вдалий час, щоб зайнятися здоров’ям.

Рак

У суботу гарний настрій і позитивні емоції будуть вашими вірними супутниками. Намагайтеся насолоджуватися приємною компанією, ходіть у гості або кличте їх до себе. Насолоджуйтесь сьогоднішнім днем, але пам’ятайте про карантинні застереження.

Лев

26 вересня ви можете отримати не дуже приємний сюрприз від рідних, але перейматися не варто. Пам’ятайте, що безвихідних ситуацій немає. Головне ― не влаштовуйте з’ясування стосунків, а переведіть всю увагу на себе і свої бажання. Увечері постарайтеся гарненько розслабитися.

Діва

26 вересня не варто скаржитися на життя і звинувачувати всіх у своїх нещастях. Намагайтеся бути позитивнішими і йти по життю з високо піднятою головою. Вечір приділіть собі і своїм близьким, ніяких робочих питань у цей час вирішувати не варто. Вихідний же!

Терези

Намагайтеся контролювати себе і свої емоції, тоді вдасться уникнути конфліктів і недомовок. У родинному колі чи в товаристві коханої людини ви почуватиметесь як за кам’яною стіною.

Скорпіон

Вдалий час для роботи з великим обсягом інформації та великими ризиками. Ви будете на висоті і зможете все швидко і якісно залагодити. Увечері обов’язково знайдіть заняття, яке принесе вам задоволення.

Стрілець

26 вересня не варто ухвалювати різких і необдуманих рішень ― необхідно все гарненько обміркувати. Ви будете сповнені сил і енергії, тому сміливо можете братися за справи, які давно відкладали. Вечір приділіть коханій людині.

Козеріг

Усе, що ви 26 вересня собі запланували, вдасться вирішити швидко і якісно. Увечері обов’язково похваліть себе за продуктивний день. У любовних справах особливих змін не передбачається, головне ― уникайте з’ясування стосунків, щоб вони не переросли в сварку.

Водолій

26 вересня вам усе буде під силу ― головне, вірте в себе і свої можливості. Будь-які суперечності будуть подолані, якщо ви не станете поспішати і спочатку з’ясуєте ситуацію. Намагайтеся прислухатися до думки близьких, якщо дорожите стосунками з ними.

Риби

Для вас починається вдалий час, коли ви будете сповнені сил, енергії та ентузіазму. Намагайтеся менше часу приділяти справам рутинним, паперовим і більше ― творчим. Це допоможе вам зберегти позитивний настрій і реалізувати давно задумані проєкти.

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