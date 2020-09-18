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Що можна і чого не варто робити в Різдво Пресвятої Богородиці — розповіла екстрасенс Фекла

18.09.2020

21 вересня українці святкуватимуть Різдво Пресвятої Богородиці. Це свято присвячене народженню матері Ісуса Христа – Марії, в родині праведників Іоакима і Анни. Ясновидиця і учасниця 18 сезону «Битви екстрасенсів» Фекла розповіла, що необхідно робити в цей день.

21 вересня православні християни здавна зверталися до Пресвятої Богородиці. Вони просили благословення і захисту, а також дякували і шанували Діву Марію. Різдво Пресвятої Богородиці входить в список найважливіших православних свят в році, відповідно, цей день оповитий багатьма традиціями і заборонами.

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свечи

Різдво Пресвятої Богородиці: що можна робити 21 вересня

Як розповіла ясновидиця Фекла, саме в цей день бажано багато молитися і проводити обряди:

  • Молитви про позбавлення від безпліддя і від духовної пустоти будуть особливо дієвими, як і обряди на зачаття.
  • Не зайвим буде попросити у Матері Божої сімейного щастя – ці прохання також будуть почуті.
  • Фекла зазначає, що для благополуччя в оселі прийнято вранці йти в храм і ставити свічки до ікони Пресвятої Богородиці: «На низ свічки одягається листочок, на якому пишуться прохання до Марії Богородиці. Потім дивимося: з якого боку папірець обгорить – те прохання і буде виконано. А якщо згорить весь лист – всі прохання були почуті».
  • Для примноження краси екстрасенс радить умиватися перед світанком водою з джерела або річки.
  • За словами Фекли, добре в цей день спалити старе взуття і одяг у багатті. Такий обряд проводиться для позбавлення від порчі і негативів.
  • Дітей слід обов’язково викупати з молитвою до Пресвятої Богородиці – для очищення і захисту.

Ясновидиця при цьому зазначає, що якщо в цей день руки забрудняться в чомусь чорному – слід чекати хорошої пропозиції або кар’єрного росту.

рука со свечей

Різдво Пресвятої Богородиці: що не можна робити 21 вересня

Як і в більшості православних свят, на Різдво Пресвятої Богородиці можна робити далеко не все:

  • Краще відмовитися від прибирання і будь-якої важкої фізичної праці.
  • Не варто вживати м’ясо і алкогольні напої.
  • Не викидайте залишки їжі, а віддайте їх нужденним. Якщо на столі залишилися хлібні крихти – не змітайте їх, а віддайте домашнім тваринам.
  • Також в цей день не можна сваритися і бажати зла. Вважається, що всі погані помисли на Різдво Пресвятої Богородиці повернуться в життя того, хто бажав утричі.

Тепер ви знаєте, як правильно провести Різдво Пресвятої Богородиці. Щасливого свята!

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