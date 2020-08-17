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Місячний календар на серпень 2020 року: вдалі дні для будь-яких починань

17.08.2020

Зазвичай усі важливі справи ми відкладаємо на новий тиждень або наступний місяць. Однак треба розуміти, що в кожному місяці є свої вдалі дні, коли варто активно зосереджувати увагу на починаннях. У серпні їх значно менше. Читайте місячний календар на серпень 2020 року, щоб запланувати свої справи на найбільш вдалі дні.

Вдалі дні у серпні 2020 року

На відміну від інших місяців 2020 року серпень буде не таким багатим на вдалі дні. Тому рекомендуємо заздалегідь спланувати свої покупки, угоди, пропозиції і будь-які починання.

Вдалі дні припадають на 2, 5, 6, 26, 28, 29, 31 серпня.

Більше на тему: Місячний календар стрижок на 2020 рік від Ярослави Федорової

Несприятливі дні у серпні 2020 року

У серпні варто трохи зачекати з важливими рішеннями. Багато днів, згідно з місячним календарем, будуть несприятливими. До них належать: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30 серпня.

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