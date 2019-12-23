Любовний гороскоп на грудень 2019 року розповість, на кого зі знаків зодіаку чекають романтичні пригоди, а кому варто уникати раптових зв’язків. Що приготував Амур для всіх знаків зодіаку у грудні 2019? Детальніше читайте в любовному гороскопі на грудень 2019 року від експерта проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова.

Любовний гороскоп на грудень 2019 – Овни

У цей період у Овнів є всі шанси стати ще ближчими зі своїм партнером. Головне при цьому ‒ не уникати душевних розмов зі своєю половинкою і не боятися довірити коханій людині свої таємниці.

Любовний гороскоп на грудень 2019 – Тельці

Грудень для одиноких Тельців ‒ час нових знайомств і романтичних побачень. Сімейним ж представникам знака може не вистачати пристрасті та новизни у стосунках. Але не поспішайте звинувачувати партнера в холодності ‒ все у ваших руках, варто лише проявити ініціативу.

Любовний гороскоп на грудень 2019 – Близнюки

Зірки радять Близнюкам частіше прислухатися до зауважень коханої людини. Бажання розібратися в усьому самостійно навряд чи принесе продуктивні результати. І навіть навпаки ‒ ви можете зробити чимало помилок.

Любовний гороскоп на грудень 2019 – Раки

Грудень для Раків ‒ сприятливий час, щоб почати нові стосунки. Нове знайомство має всі шанси перерости в бурхливий роман. Сімейним представникам знака не варто загострювати конфлікти в особистій сфері ‒ критика на адресу коханої людини може призвести до серйозних сварок.

Любовний гороскоп на грудень 2019 – Леви

Цього місяця зірки обіцяють Левам нові перспективи в особистому житті. Цілком імовірно, що партнер запропонує вам перевести стосунки на новий рівень. Але навіть якщо ви не готові до такого повороту подій, не поспішайте давати відповідь відразу. Ближче до новорічних свят ваші плани можуть кардинально змінитися.

Любовний гороскоп на грудень 2019 – Діви

У цей період самотні Діви можуть опинитися в центрі уваги протилежної статі. Зірки радять відкинути властиві вам боязкість і сором’язливість. Цього місяця у вас є всі шанси кардинально змінити особисте життя ‒ не пропустіть таку можливість.

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Любовний гороскоп на грудень 2019 – Терези

Одиноким представникам знака цей місяць не обіцяє кардинальних змін на любовному фронті. Але сумувати не варто ‒ скористайтеся цим затишшям, щоб краще розібратися в собі. У сімейних же Терезів назріває серйозна розмова з партнером. Намагайтеся не йти від розмови, тому що можливі серйозні сварки з коханою людиною.

Любовний гороскоп на грудень 2019 – Скорпіони

У цей період Скорпіонам не варто очікувати від партнера вміння читати ваші думки. Будьте максимально відверті з коханою людиною і частіше озвучуйте те, що у вас на душі. Це не тільки допоможе уникнути сварок, а й сприятиме вашому зближенню.

Любовний гороскоп на грудень 2019 – Стрільці

У передноворічний період зірки обіцяють Стрільцям повну гармонію в стосунках з коханою людиною. Прекрасний час, щоб обговорити спірні питання, які вас так хвилюють ‒ ви легко прийдете до спільного рішення.

Любовний гороскоп на грудень 2019 – Козероги

Цього місяця зірки радять бути обережнішими та не довіряти подробиці й секрети з вашого особистого життя далеким знайомим чи колегам, в яких ви не впевнені. Є ризик стати жертвою пліток і пересудів.

Любовний гороскоп на грудень 2019 – Водолії

Притаманна Водоліям впертість у грудні може стати вагомою причиною непорозумінь у стосунках із партнером, що напередодні свят вам абсолютно ні до чого. А тому, перш ніж діяти наперекір коханій людині, спробуйте відверто поговорити.

Любовний гороскоп на грудень 2019 – Риби

У цей період у сімейних Риб можливі розлади в особистому житті на ґрунті ревнощів. Швидше за все, ініціатором підозр станете саме ви. Але зірки радять не поспішати з висновками і не довіряти чуткам. Швидше за все, справа лише у вашій бурхливій ​​фантазії.

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