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Коридор затемнень 2019. Що це та як його провести

01.07.2019

У липні цього року весь світ чекає знаменну подію ‒ повне сонячне та часткове місячне затемнення. Період між цими астрономічними подіями (2‒17 липня) називається коридором затемнень. Про те, як правильно провести цей час і не зіпсувати свою долю розповіли експерти програми  «Слідство ведуть екстрасенси».

астрология, затмение

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Коли відбудеться коридор затемнень 2019

Коридор затемнень відкриває повне сонячне затемнення, яке відбудеться 2 липня о 21:22 за київським часом. Тривалість затемнення становитиме 4 хвилини й 33 секунди. Але, на жаль, українці не зможуть насолодитися цим прекрасним астрономічним явищем: спостерігати його можна буде тільки в Чилі, Аргентині та на території Тихого Океану. Закінчиться коридор затемнень 17 липня  в ніч, коли відбудеться часткове місячне затемнення.

Усі події, які відбуваються в цей період, доленосні та можуть змінити життя людини на наступні 18 років. Саме тому в цей час важливо мати позитивний настрій. Негативні думки тільки погіршать неприємну ситуацію, а ось позитивні, навпаки, допоможуть знайти правильне рішення.

астрология, затмение

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Як сонячне і місячне затемнення впливають на життя людей

Як відомо, будь-яке затемнення впливає на людей протягом 14 днів: 7 днів до затемнення і 7 днів  після. Тобто в цьому році українцям потрібно бути особливо обережними в період з 25 червня по 24 липня. Особливу увагу слід приділити так званому «фатальному коридору»  це період під час затемнень, який може зумовити долю людини на 18 років вперед.

Як поводитися під час сонячного затемнення

Під час сонячного затемнення важливо зберігати спокій, адже в цей період збільшується кількість конфліктів, підвищується ризик ДТП, авіакатастроф, катаклізмів. Такий важливий день краще провести вдома, в колі сім’ї.

Під час сонячного затемнення загострюються хронічні захворювання, можуть виникати головні болі, підвищуватися тиск. Тому варто приділити особливу увагу людям, у яких є певні проблеми зі здоров’ям.

За прогнозами астрологів, сонячне затемнення змінить життя багатьох людей: хтось знайде роботу мрії, хтось зустріне свою долю, а хтось розпочне нову справу. У будь-якому випадку слід пам’ятати про одне: в цей період не можна приймати доленосних рішень.

астрология, затмение

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Як впливає місячне затемнення на життя людей

Період місячного затемнення також дуже важливий. В цей час загострюються всі конфліктні ситуації. Щоб уникнути неприємностей, астрологи радять не приймати серйозних рішень, які можуть вплинути на долю. Також слід відкласти весілля і розлучення. Якщо це можливо, то потрібно відмовитися від поїздок і відпусток. Як кажуть, ранок покаже, що вечір не скаже.

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