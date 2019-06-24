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Графік магнітних бур на липень 2019 року

24.06.2019

Природа і безліч її явищ завжди впливали на людей. Графік магнітних бур на липень 2019 року від екстрасенсів СТБ підкаже вам, в який період очікувати різкого погіршення самопочуття, а коли –  поліпшення здоров’я. Читайте в матеріалі, коли магнітні бурі в липні 2019 року матимуть особливий вплив на нас і як саме з цим справлятися.

Прогноз магнітних бур на липень 2019 року

В середині літа на Землю обрушаться чотири активні магнітні бурі. Ще десять магнітних коливань вплинуть на здоров’я та настрій, але не будуть такими відчутними і небезпечними.

Перша дуже сильна буря очікується вже 4 липня. Крім цієї дати, складними стануть також 20, 25 і 29 липня. Якщо ви дуже метеозалежна людина, то уникайте вживання жирної, солоної та копченої їжі, а також не вживайте алкоголь і газовані напої. Більше рухайтеся і пийте багато води.

Слабкі магнітні коливання припадуть на 3, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 21, 26, 28 липня. У ці дні обов’язково більше часу проводьте на вулиці, намагайтеся не нервувати.

Під час магнітних бур виникають певні яскраво виражені симптоми:

  • сонливість
  • різкі перепади настрою і погіршення самопочуття
  • підвищена дратівливість
  • неуважність

Як уберегти себе від негативного впливу магнітних бур:

  • дотримуйтеся режиму сну
  • пийте достатньо води
  • більше бувайте на свіжому повітрі
  • уникайте стресу
  • правильно харчуйтеся

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