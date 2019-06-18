Природа і безліч її явищ завжди впливали на людей. Графік магнітних бур на червень 2019 року від екстрасенсів СТБ підкаже вам, в який період очікувати різкого погіршення самопочуття. Читайте в матеріалі, коли магнітні бурі в червні 2019 року особливо вплинуть на нас і як саме з цим справлятися.

Прогноз магнітних бур на червень 2019 року

У довгоочікуваний перший літній місяць на Землю обрушаться чотири активні магнітні бурі. Ще десять магнітних коливань вплинуть на здоров’я та настрій, але не будуть такими відчутними і небезпечними.

Перша дуже сильна буря очікується вже 3 червня. Крім цієї дати, складними стануть також 19, 27 і 28 червня. Якщо ви дуже метеозалежна людина, то уникайте вживання жирної, солоної і копченої їжі, а також не вживайте алкоголь і газовані напої. Більше рухайтеся і пийте багато води.

Слабкі магнітні коливання припадуть на 2, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 26, 29 червня. У ці дні обов’язково більше часу проводьте на вулиці, намагайтеся не нервувати.

При магнітних бурях виникають певні яскраво виражені симптоми:

сонливість

різкі перепади настрою і погіршення самопочуття

підвищена дратівливість

неуважність

Як уберегти себе від магнітних бур:

дотримуйтеся режиму сну

пийте достатню кількість води

більше бувайте на свіжому повітрі

уникайте стресу

правильно харчуйтеся

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