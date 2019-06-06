Виявляється, виростити авокадо вдома цілком реально і зовсім нескладно! Ця тропічна рослина насправді невибаглива і комфортно себе почуває при кімнатній температурі. Якщо дотримуватися простих правил, вже за кілька тижнів посаджена кісточка авокадо пустить коріння, незабаром почнуть з’являтися перші листочки, а з часом – навіть квіти. Читайте, як посадити авокадо і як виростити його в домашніх умовах.

Велика кісточка авокадо становить третину, а іноді й половину від всієї ваги плоду. Але не поспішайте її викидати! З кістки екзотичного фрукта можна виростити ціле деревце. Всього 10 простих кроків – і підвіконня вашого будинку прикрашатиме вічнозелена рослина авокадо з гарним продовгуватим листям.

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Покрокова інструкція, як виростити авокадо

1. Обережно розріжте стиглий плід авокадо уздовж навпіл так, щоб не пошкодити кісточку.

2. Відокремте кісточку від м’якоті та промийте теплою водою. Маслянистих шматочків авокадо залишатися не повинно, інакше з’явиться цвіль.

3. У нижню частину кістки з рівними проміжками всуньте 4 зубочистки на глибину близько 5 мм.

4. Покладіть кісточку в прозору склянку з водою так, щоб зубочистки утримували кісточку на третину зануреною у воду.

5. Поставте склянку на добре освітлене місце. Не забувайте кожні два дні міняти воду.

6. Дочекайтесь появи стрижневого кореня. В середньому це відбувається через 3-4 тижні. Будьте терплячі!

7. Коли коріння досягне довжини 3 см, дістаньте зубочистки і посадіть пророслу кістку в пухкий ґрунт.

8. Поливайте майбутнє дерево раз у три дні.

9. Коли рослина досягне бажаної висоти, обрізайте верхівку, стимулюючи бічні пагони.

10. Раз на рік пересаджуйте авокадо в новий ґрунт і міняйте горщик на більший.

Тепер ви знаєте, як виростити авокадо з кісточки!

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