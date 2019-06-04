Кліщі у собак: як виявити та витягнути

З настанням спекотних днів власникам собак важливо згадати про пильність щодо кліщів. Під час прогулянки в парку або у лісі ризик для вихованця отримати укус особливо великий. Детальніше про те, як виявити і витягти кліщів у собак, читайте в матеріалі.

Період активності кліщів починається з квітня і триває до середини липня, адже найбільш комфортна температура для них – 15–17 °C. Саме в такий період слід побоюватися кліщів. Захистіть свою собаку: вчасно виявіть і правильно витягніть кліщів зі шкіри улюбленця.

Щоб правильно допомогти своїй собаці, важливо:

Виявити кліща. Витягнути кліща. Обробити рану.

Як виявити кліща

Виявляється, виявити кліща можна тільки в двох випадках. У першому йдеться про профілактичний огляд собаки, який повинен бути щодня після кожної прогулянки. Навесні і на початку літа – це вкрай важливо. У другому випадку – якщо ви бачите, що улюбленець проявляє занепокоєння. Наприклад, чеше і лиже місце укусу.

Як витягнути кліща?

Ми розібралися в тому, як поетапно усунути проблему, але поки не з’ясували, як витягнути кліща у собаки. Багато хто побоюється, що цей процес неймовірно складний. Насправді це досить просто:

Спочатку на місце, куди проник кліщ, нанесіть спеціальний засіб (він є в будь-якій ветеринарній аптеці) або олію. Це ослабить паразита. Потім візьміть пінцет, захопіть кліща близько до головки і викручуючи витягніть (за часовою стрілкою). Краще, звичайно, звернутися за допомогою до ветеринара, щоб лікар зміг здати кліща на аналіз. Так ви одразу дізнаєтеся, чи був кліщ заразним. Після того, як паразита буде вилучено, обробіть рану антисептиком.

За поведінкою вихованця варто ще трохи поспостерігати, щоб вчасно виявити можливе зараження після укусу. Якщо ви помітите симптоми, які вказують на піроплазмоз, то принесіть вихованця до клініки.

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Симптоми зараження:

Температура. На початку захворювання від 41 градуса до 42. Через кілька днів вона знижується до 35–36 градусів. Собака відмовляється від корму. Прискорене дихання. Апатія, слабкість, параліч кінцівок (йдеться про задні). Сеча червоного кольору. Розлад травлення. Бліда слизова оболонка.

Пам’ятайте, якщо вчасно не почати лікування, результат може бути летальним!

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