Як виростити манго з кісточки в домашніх умовах
04.06.2019
Як виростити манго вдома? Багато хто вважає це завдання нездійсненним, тільки не актриса серіалу «За вітриною» Єлизавета Фалей. Всього кілька простих порад від зірки – і цей соковитий тропічний фрукт стане окрасою вашого будинку. Читайте, як виростити манго в домашніх умовах.
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Найкраще вирощувати манго з паростків, які можна купити в спеціальному магазині. Однак виростити це дерево з кісточки також цілком реально. Читайте покрокову інструкцію, як виростити манго в домашніх умовах.
Як виростити манго з кісточки: покрокова інструкція
- Кісточку потрібно садити одразу, щойно ви витягли її з плоду. Обов’язково вибирайте стигле манго. У стиглого фрукта кісточка дуже легко відділяється від м’якоті.
- Кісточку помити, потім за допомогою гострого ножа видалити залишки м’якоті. Підготовлену кісточку потрібно акуратно розколоти, щоб прискорити процес проростання.
- Якщо кісточка розкололася без проблем, приберіть шкаралупу, при цьому акуратно дістаньте внутрішню частину, яка дуже схожа на квасолину. Після цього її потрібно обробити фунгіцидами — засобами, які захищають зародок від розвитку грибка та шкідливих спор. У разі якщо всередині буде кілька зародків, виберіть один, найбільш зелений та рівний — у нього шансів прорости більше, ніж в інших.
- Якщо кісточку розколоти дуже важко, не старайтеся, щоб не пошкодити її нутро. Покладіть її в прозору ємність з водою кімнатної температури. Поставте в найосвітленіше місце на підвіконні. Кісточка повинна пролежати там кілька тижнів. Не забувайте кожні кілька днів міняти воду, інакше вона закисне.
- Виберіть відповідний горщик. Оскільки в природі висота манго досягає 10–15 м, потрібно одразу вибирати об’ємний горщик. В цьому випадку пересаджувати рослину, а значить, травмувати кореневу систему, ви будете менше.
- Обов’язково зробіть хороший дренаж на дні. Для цього вам знадобляться спеціальні гранули або дрібний щебінь. Дренажний шар здатний запобігти застою рідини в ґрунті, що рятує рослину від появи гнилі на коренях. Для посадки підійде купований універсальний ґрунт з нейтральною кислотністю.
- Посадити кісточку можна двома способами: розмістити боком — якщо ви точно знаєте, де верхня, а де нижня частина; розмістити горизонтально — якщо вже є маленький паросток.
- Повністю засипати кісточку ґрунтом не варто. Її четверта частина повинна підніматися над ґрунтом. Після посадки ґрунт необхідно добре полити. Якщо він осяде, потрібно досипати до необхідного рівня.
- Для створення максимально сприятливих умов для проростання потрібно горщик з кісточкою накрити прозорим склом, плівкою або ½ частиною пляшки з пластику.
- Не забувайте перевіряти манго. Для цього раз в 2–3 дні піднімайте край накриття. Так вам удасться уникнути загнивання кісточки.
- Рослині потрібно максимум світла, тому виберіть найсвітліше вікно. Коли манго почне рости, приберіть накриття з горщика.
- Взимку рекомендовано додаткове світло. Це можна здійснити за допомогою люмінесцентних ламп.
- Цвітіння та плодоношення є тільки у прищеплених рослин. Тому, коли деревце зміцніє, зробіть йому щеплення від родючого манго.
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