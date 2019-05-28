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Коли випускний 2019 у школах в Україні: дата

28.05.2019

Випускний – один із найзворушливіших та найочікуваніших днів у житті учнів, їхніх батьків, а також учителів. Ми розповімо, коли ж дата головної урочистості. Коли ж саме випускний у 2019 році в Україні? Читайте в матеріалі!

Випускний вечір для кожної людини є важливим днем. До визначного вечора одинадцятикласники готуються так ретельно недарма, адже він запам’ятається надовго.

Коли випускний в 2019 році

Офіційної дати святкування випускного вечора в Україні немає. Це питання виноситься на обговорення навчальним закладом, після чого ним приймається рішення про дату випускного балу. Проте існують рекомендовані строки. У 2019 році випускні в Україні припадають на 24 травня – 22 червня.Навчальний заклад має право самостійно обирати дату.

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