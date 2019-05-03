Весна вже надійно укріплює свої позиції: за вікном світить сонце, а дівчата змінили величезні шуби на легкі курточки. Але не варто забувати також про сумки, адже саме вони завжди завершують образ. Які сумки будуть модними навесні 2019 року – читайте в матеріалі з добіркою фото від Даші Трегубової.

Зовсім недавно в Україні пройшли покази сезону осінь-зима 2019, на яких були присутні багато знаменитостей. Даша Трегубова, наприклад, вибрала класичний наряд з чорною сумкою.

А на прогулянку Даша вибрала клатч у формі скрині, який буде на піку популярності навесні 2019 року. Детальніше – читайте в матеріалі.

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Мініатюрні сумки-скриньки 2019

У сезоні весна-літо 2019 найпопулярнішими будуть дуже маленькі сумочки у формі квадратних скриньок. Такі моделі були на показі практично у кожного дизайнера, починаючи від Versace і закінчуючи Louis Vuitton. Але, звичайно ж, недорогі аналоги можна знайти і в мас-маркеті, і на горищі у бабусі. Головне – знати, де шукати.

Величезні сумки сезону весна-2019

З крайності в крайність. Якщо вам не подобаються маленькі сумки, тому що у вас завжди з собою повинно бути багато речей, то придивіться до супервеликих. Вони також в сезоні весна-літо 2019 займають лідируючі позиції. Величезні сумки можна було побачити у дизайнерів Stella McCartney і Valentino.

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Сумки з ланцюгами 2019

Ще один тренд весни 2019 року – це сумки з величезними ланцюгами. І чим грубший і важчий ланцюг – тим більш трендовим вважається аксесуар. Він може обвивати сумку з усіх боків або просто замінювати ремінець – вибір за вами. Такі аксесуари представили на показі Calvin Klein і Michael Kors. Але, звичайно ж, знайти або зробити самому бюджетний варіант не буде складно.

Дуже маленькі сумочки 2019

Ще одним незвичайним трендом стали дуже маленькі сумочки, в які буквально може поміститися тільки помада. Їх навіть сумками назвати складно, оскільки більшість із них менші за гаманець, але в цьому сезоні вони будуть на піку популярності. Придивіться до варіантів від Jacquemus і Brandon Maxwell, щоб, можливо, знайти схожі у власній шафі.

Білі сумки 2019

Найчистіший колір став одним із наймодніших в сезоні весна-літо 2019. Саме білі сумки були практично у кожного дизайнера на подіумі. Також це дуже легкий колір, щоб впровадити його в свій гардероб. Ви можете схопити білу сумочку, коли дуже поспішаєте вибігти з дому і немає значення, у що ви при цьому будете одягнені, адже підійде вона під все.

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