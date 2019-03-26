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Коли весняні канікули 2019 у школі?

26.03.2019

Весні особливо радіють школярі, адже на них чекають канікули. Скільки триватимуть весняні канікули у 2019 році для школярів в Україні? До того ж експерт проекту «Один за всіх» Анна Кушнерук розповіла про плани сім’ї на весняні канікули. Читайте в нашому матеріалі!

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Когда весенние каникулы 2018 в Украине

Щороку всі українські школярі з нетерпінням чекають кінця березня, а разом із ним  весняні канікули. Міністерство освіти, в свою чергу, неодмінно ділиться рекомендаціями стосовно дат їх тривалості в українських школах.

Весняні канікули 2019 традиційно триватимуть один тиждень з 25 по 31 березня або з 1 по 7 квітня.

Експерт проекту «Один за всіх» Анна Кушнерук розповіла про плани сім’ї на весняні канікули. Син Ваня поїде в Одесу до бабусі з дідусем, а під кінець канікул піде навчатися в новий освітній проект Desk при Інституті патофізіології імені Богомольця на медичну програму для підлітків:

«Абсолютно впевнена, що батьки чекають канікул більше, ніж їхні кохані школярі. Кожен день я намагаюся осмислити і наповнити радістю та приємними моментами: від смачного сніданку до ночівель під небом з гірлянд. Багато років Ваня всі канікули проводив у походах з вчителем історії. Спасибі йому і його дружині за їхній ентузіазм і терпіння».

Підготуйтеся до весняних канікул 2019 заздалегідь, щоб провести більше часу зі своїм чадом!

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