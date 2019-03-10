Сьомий день Масляної – Прощена неділя

Один з найважливіших днів Масляної – Прощена неділя. У це свято існують певні традиції та звичаї, яких потрібно дотримуватися, щоб весь рік супроводжувала удача. Читайте в матеріалі докладніше.

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Як святкувати Масляну: традиції

У 2019 році улюблене багатьма свято Масляна починається 4 березня і триватиме до 10 березня включно. Саме 10 березня, на сьомий день, буде Прощена неділя, яку також називають в народі Цілувальник або Проводи.

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Прощена неділя: традиції

Язичники в цей день спалювали саморобне опудало зими, а християни – просили одне в одного пробачення. За традицією, робиться це саме тому, що вже на наступний день, в понеділок, починається Великий піст, і потрібно очиститися духовно.

В першу чергу потрібно попросити вибачення у родичів і друзів за всі заподіяні за рік образи або неприємності, навіть найнезначніші. Якщо ви відчуваєте, що якось завинили перед людиною, просто скажіть «Пробач мені, будь ласка, якщо я в чомусь винен перед тобою». І якщо образа дійсно була, то ви почуєте у відповідь «Бог пробачить», а якщо ж людина не тримала зла, то відповість «Ти мені пробач».

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Також цього дня прийнято згадувати покійних. По можливості, потрібно сходити до родичів на могилу, взявши з собою млинці. І попросити вибачення у тих, з ким більше не зможете побачитися. Адже ми часто шкодуємо про якісь слова або вчинки, які зробили по відношенню до людини, коли вона була ще жива… Цей день існує для того, щоб попросити за них вибачення та зняти цей тягар зі своїх плечей.

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Потім люди з покон-віків йшли в лазню, щоб очистити не тільки душу, а й тіло. А також потрібно ретельно вимити посуд після святкування, щоб зберігати оселю в чистоті й затишку.

І ввечері всі збиралися на спалювання опудала Масляної – символу зими, що відходить. На такі святкування зазвичай приходило багато народу, всі веселилися та спалювали в вогнищі непотрібні речі, щоб в їхнє життя прийшли гроші для обновок. Наприкінці брали щіпку попелу й розвіювали у себе над городом: згідно з повір’ям, це забезпечить хороший урожай.

На цьому закінчується Масляна, а вже з 11 березня починається Великий піст, який триватиме до 28 квітня – Великодня.

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