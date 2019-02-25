СМС-привітання з 8 Березня у віршах
Привітання з 8 Березня у віршах особливо стануть у нагоді тим, хто хоче порадувати близьких жінок. Спеціально до цього свята ми зібрали оригінальні вірші. Тому не сумнівайтеся, що дівчата, яких ви вітатимете, будуть приємно вражені!
***
Хай навкруги цвіте бузок
Та небо буде ясним.
І щоб життя було в жінок
Щасливим і прекрасним.
***
Хай зігрівають душу вам красою
Весни тендітні пелюстки,
І розливаються джерельною водою
Кохання й щастя гомінкі струмки.
Хай пролісок перший дарує вам ніжність,
А сонце весняне дарує тепло.
У березні вітер несе хай надію
І щастя, і радість, і тільки добро!
***
Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.
В захопленні п’яніють без вина.
Нехай не гасне полум’я любові,
Нехай в душі завжди цвіте весна.
***
Дорогі жінки, дівчата!
Наші рідні і красиві!
Кращого немає свята,
Аніж те, що прийшло нині!
Це для вас сніги розтали,
Це для вас прийшла весна.
Ви собою полонили
Наші душі і серця.
Тож лишайтесь завжди милі,
Ніжні, щирі, чарівні,
І розумні, і вродливі,
І веселі, і прості!
***
Усміхніться! Тане сніг,
Щастя падає до ніг,
Нині ваш весняний день
Квітів, сонця і пісень!
Хай теплом зігріє він
Дружби радісні хвилини,
Принесе, як дар, любов,
Усміхайтесь знов і знов!
***
Шановні колеги жіночої статі!
Бувайте здорові, бувайте багаті!
Мужчини несуть вам і квіти, й серця –
Не тільки у свято – щодня, без кінця.
Вам щиро бажаєм здоров`я міцного,
Надії на краще й підтримки від Бога.
Хай успіхи вас у житті не минають
І усмішки в ваших очах розквітають!
Зі святом весни, прекрасні жінки!
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