Учасник Нацвідбору на Євробачення-2019 гурт YUKO пройшов до фіналу і вже активно готується до ефіру 23 лютого. Але іноді навіть у найсвітліші дні можна зіткнутися з затьмарюючими обставинами. Учасник колективу YUKO Стас Корольов травмував ногу, про що повідомив у соцмережі. Детальніше про травму учасника Нацвідбору – в матеріалі.

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Наразі конкурсний номер гурту в постійному режимі доопрацювання і модернізації. Це запекла боротьба, під час якої можна отримати навіть травми! Стас Корольов повідомив у соцмережах, що серйозно пошкодив ногу. Він прокоментував, що це відбулося через його «схибленість на ефективності».

Через те, що етап підготовки до фіналу проходить в активному темпі, на стадії доопрацювання, учасник гурту завжди бігає: «Я весь час переставляю меблі в своїй кімнаті, вигадуючи, як буде краще. Та саме тому завжди переміщуюся в знайомих приміщеннях максимально швидко – мені шкода часу, витраченого на логістику. Ось і вчора я літав між поверхами Masterskaya, готуючи все для репетиції. І в рамках одного зі швидкісних спусків я підвернув ногу та всією масою в стрибку на неї і став».

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За словами Стаса Корольова, було нестерпно боляче, але навіть після цього він продовжив репетицію. Згодом звукорежисер повіз музиканта в травмпункт, де йому надали медичну допомогу. Стас повідомив, що перелому немає, але є гематома та травма зв’язок.

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