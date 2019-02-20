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«МастерШеф. Професіонали»: оголошено дату старту шоу в 2019 році

20.02.2019

Вже скоро на телеканалі СТБ стартує проект «МастерШеф. Професіонали». Суддівський склад буде не таким, як ми звикли. Членами журі стали: всіма шанований Ектор Хіменес-Браво, кондитер Єлизавета Глінська і шеф-кухар Володимир Ярославський. Коли чекати «МастерШеф. Професіонали» в ефірі, читайте в матеріалі.

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Стало відомо, коли вийде в ефір «МастерШеф. Професіонали». Улюблене кулінарне шоу стартує зовсім скоро — 2 березня. На глядачів чекають не тільки оновлені конкурси і завдання, а й нові учасники — професійні кухарі. На ваших очах найкращі шефи країни творитимуть справжнє кулінарне мистецтво.

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Не пропустіть прем’єру «МастерШеф. Професіонали» на СТБ та на офіційному сайті STB.UA!

Video: «МастерШеф. Професіонали»: оголошено дату старту шоу в 2019 році

Коли старт Мастер Шеф. Професіонали в Україні? Оголошено дату старту Мастер Шеф. Професіонали

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