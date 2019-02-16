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KHAYAT – «Ever»: український виконавець представив пісню для Нацвідбору

16.02.2019

Учасник Нацвідбору на Євробачення-2019 KHAYAT представив пісню на конкурс. «Ever» – душевна і магнетична композиція, але чи допоможе вона співакові здобути перемогу, покаже тільки час! А ось прослухати й оцінити пісню для Національного відбору від KHAYAT можна саме зараз!

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KHAYAT для багатьох став відкриттям у цьому році. Амбіційний український виконавець поєднує у своїх музичних творах українську стилістику виконання і сучасне звучання.

KHAYAT –  «Ever»

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