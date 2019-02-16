Запальний бенд Freedom-jazz візьме участь у Нацвідборі на Євробачення-2019. Учасниці гурту розповіли, що відчувають перед жеребкуванням та чому вирішили позмагатися у Національному відборі. Чим здивує Freedom-jazz глядачів? Дізнайтеся у матеріалі!

Як ви налаштовані перед Національним відбором?

Анастасiя:

Ми налаштовані тільки на перемогу. Себе перемагати нам вже нецікаво. Час перемагати інших!

Саннi:

Налаштовані на нові пригоди джазеток та святковий настрій. Адже Національний відбір на Євробачення — це свято музики.

Софi:

З нетерпінням чекаємо, коли настане день відбору та ми зможемо здивувати нашого любого глядача!

Чому ви вирішили взяти участь у Нацвідборі?

Саннi:

Freedom-jazz знають як жіночий cover band, який робить кавер-версії відомих хітів у своєму фірмовому стилі, виконуючи їх в різних телешоу країни. Чому б не спробувати?

Софi:

Ми раптом подумали: нас так люблять, і ми, звичайно, не менше любимо глядачів. То чому б не поділитись цією любов’ю у великих масштабах? Ми хочемо закохати у свою музику ще більше слухачів, подарувати їм радість та нестримні емоції. А також відкритися українській аудиторії з іншої сторони. У творчому арсеналі Freedom-jazz є й чудові авторські пісні, одну з яких ми презентуємо на Національному відборі!

Анастасiя:

Зараз ми набрали обертів. Збираємо повні зали вже декілька сезонів поспіль з нашими джаз-кабаре, гастролюємо по всій земній кулі. І це круто! Ми дуже довго та наполегливо працювали всі роки з нашим продюсером та автором проекту Freedom-jazz Оленою Коляденко. І Євробачення для нас — це нова сторінка, яку дуже хочеться нарешті відкрити.

У чому родзинка гурту? Що вас відрізняє від інших?

Анастасiя:

Родзинок в нашому колективі аж десять!

Софi:

Цілий горщик! Ми справжні музичні майстрині та ще ті чаклунки! Вміємо закохувати в себе з перших нот!

Анастасія:

Десять чарівних джазеток, які грають на саксофонах, трубі, барабанах, бас-гітарі, клавішних і танцюють одночасно. А тріо чарівних вокалісток співає все, що потрапляє під вушко, в три голоси. Додайте до цього червоні губи та трошки іронії. Вибухова суміш виходить. Це і є ми — Freedom-jazz. У цьому наша винятковість. Ну, і наш неповторний стиль, який проявляється в кожній пісні, за яку ми беремось.

Саннi:

На жаль, через умови конкурсу ми всіх наших дівчаток вам не покажемо, але коли відбуватиметься музичний спектакль, знайте — на сцені Freedom-jazz.

Яким буде ваш номер? Чим здивуєте глядачів?

Анастасія:

Ми здивуємо всіх авторською піснею, від якої хочеться танцювати та підстрибувати на місці. Автор пісні — Санні Журба, вокалістка Freedom-jazz. Це 100% хіт про кохання, де головний герой — бешкетник Купідон.

Cаннi:

І коли закохані поринають в любовні ігри та пестощі, Купідон безмірно радіє та приносить їм подарунки.

Софi:

Поки що ми збережемо інтригу, але однозначно це буде вибух! Готуйтесь до феєрії. Прекрасні дівчата, саксофони, мікрофони, ніжки, туфельки… і нестримні голоси. ATTENTION! У вас цілиться сам Купідон. А цей хлопець завжди влучає в яблучко!

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