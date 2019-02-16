16 лютого під номером 8 на Нацвідборі виступить найяскравіший кавер-бенд Freedom-jazz. За словами дівчат, родзинок у колективі цілих десять і вони є справжніми музичними майстрами. Який виступ планують джазетки на Національному відборі на Євробачення-2019 і як ставляться до критики, читайте в матеріалі.

Що ви відчували після жеребкування?

Анастасія:

Захоплення і відчуття чародійства, що літає в повітрі! Тому що ми дуже хотіли бути в другому ефірі! І тут така удача! Дівчата довірили мені цю відповідальну справу зі словами: «Анастасіє, тягни конверт. У тебе зв’язок із космосом!». А оскільки зв’язок на той момент був чудовий, ми витягли 2 ефір і 8 номер. (Анастасія при надії).

Софія:

І тепер 16 лютого ми будемо фіналити у Національному відборі! Так би мовити, підводити риску всього конкурсу! Поставили перед собою мету – бомбанути, як хлопавка! Яскраво, несподівано і красиво!

Більше на тему: Freedom-jazz – «Cupidon»: запальний бенд представив пісню для Нацвідбору



Як вам номер, який ви витягли?

Анастасія:

Дуже сексуальний номер, на наш погляд. Дуже жіночний. І загадковий.

Софія:

Варто тільки придивитися: цифра – 8 вилита джазетка, все при ній! Навіть стегна! Одразу видно – CUPIDON нам благоволить!

Який плануєте виступ? Ви шалено чарівні, яскраві, талановиті.

Cанні:

Ми продовжимо рухатися у своєму творчому руслі та створимо міні-спектакль на сцені! Це буде однозначно стильно, позитивно, цікаво, незвично і з гумором.

Анастасія:

Ми в процесі постановки. Продумується кожна деталь номера нашим режисером і продюсером Оленою Коляденко, кожен рух вивіряється хореографом Freedom ballet Костею Гордієнком, і кожна деталька образа промальовується нашим стилістом Назаром Дідиком. Зараз кипить робота в репетиційній залі.

Ось і минув перший півфінал. Кого зараз, почувши всі пісні, вважаєте своїм конкурентом?

Софія:

Що за слово таке розумне – «конкуренція»?! Французьке?! Не місце йому в музиці!

Анастасія:

Та нікого не вважаємо своїми конкурентами. Взагалі порівнювати учасників доручено не нам. Ця цікава справа призначена для журі. Ми не будемо забирати у них роботу!

Софія:

Та й часу шукати собі конкурентів у нас немає! Щодня збираємося у своїй творчій майстерні, готуючись і накопичуючи енергію, якою плануємо поділитися з глядачем! Головне – завжди бути щирим у тому, чим займаєшся! Тож бажаємо своїм колегам удачі, а глядачам – запам’ятати наш номер – 8!

Більше на тему: Freedom-jazz: Готуйтесь до феєрії!

Продовжіть фразу: вам потрібна перемога, бо…

Софія:

Тому що це назва нової глави в нашій творчості! Заголовок вже є, залишилося заповнити подією! І ми зараз говоримо навіть не про саму перемогу в Національному відборі… Перемога для нас буде вже тоді, коли наш глядач, слухаючи і спостерігаючи за нами на екрані, щасливо кинеться танцювати з перших нот і скаже: «Я закоханий в цих джазеток назавжди!». Ось тоді-то головний герой нашої пісні – Cupidon – радісно заплескає своїми крильцями! Це означатиме, що ми знайшли шлях до сердець і вже ПЕРЕМОГЛИ!

Зараз багато зібралося хейтерів, які розбирають пісню на шматочки і кажуть, м’яко кажучи, про кожен трек щось неприємне. Як ви ставитеся до такої критики?

Софія:

З гумором, звичайно! Ви уявляєте, яка важка це робота – сидіти, дутися і хейтити?! Бррррр… Тому поважаємо це нелегке ремесло і керуємося правилом «на колір і смак…». Сподобатися всім неможливо, але поки кількість наших прихильників очевидно переважає коефіцієнт коментаторів-злюк! А це найголовніше!

Анастасія:

Критика нас не лякає! Навпаки, ще більше розбурхує і підбадьорює. Одним словом, слухайте і… уважніше, хейтери і знавці музики. А ми пішли репетирувати! До зустрічі 16 лютого!

Що хочете передати своїм шанувальникам, тим людям, які вболівають за вас?

Анастасія:

Наші гарні люди, ми вам хочемо подарувати незабутні емоції! Нехай наш Купідончик принесе вам кохання і справжню насолоду! А нам – перемогу! Голосуйте за нас! Любимо вас! Ваші джазетки.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ