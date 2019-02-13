Зима в самому розпалі. Але більшість свят вже закінчилися і від кричущих блискіток на нігтях хочеться перейти до чогось спокійнішого. Що ж у тренді в манікюрі взимку 2019 року — читайте в матеріалі.

Колір 2019 року

У 2019 найпопулярнішим відтінком визнали «живий кораловий». На тенденції в манікюрі це також позначиться. Сміливо фарбуйте нігті у такий колір, адже він одночасно надає свіжості рукам і виглядає некричуще.

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Манікюр сезону зима-2019: об’ємні кристали

Тенденція на кристали в манікюрі триває з минулого року. Тепер ви можете декорувати буквально кожен з нігтів різними елементами і це не буде виглядати занадто. Особливо якщо ви любите нічні розваги, адже у світлі софітів кристали особливо виграшно виглядатимуть.

Манікюр сезону зима-2019: втирки

Взимку, коли в повітрі ще панує атмосфера свята, особливо полюбилися всім модницям втирки. Вони надають нігтям ненав’язливого сяйва, а також відкривають величезне поле для експериментів. Та й чому б не продовжити собі свято ще трохи?

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Манікюр сезону зима-2019: кавовий

І хоча коричневий не зовсім зимовий колір, але в цьому році він став мегапопулярним як в одязі, так і в манікюрі. Такий колір підійде і на кожен день, якщо у вас є офісний дрес-код, і на побачення за чашкою кави. Вибирайте найбільш вподобаний відтінок кавового і не забудьте показати його своєму майстрові.

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