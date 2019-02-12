Якось ми вже розповіли вам, як вибрати якісне вино. Тоді постійний експерт телеканалу СТБ Анна Кушнерук звернулася до нас в редакцію STB.UA по допомогу. Сьогодні ми продовжимо тему вин і відкриємо секрети, як правильно зберігати вино вдома, що таке винні тури та яку літературу про вина варто почитати. Консультує професійний сомельє Олексій Бондар.

Розкажи, будь ласка, як зберігати вино вдома?

Варіантів не так і багато. Перший, купити за 20—30 тис. спеціальну шафу для зберігання вина. Вона забезпечить ідеальні умови. Однак, не кожен може собі таке дозволити. Другий варіант — знайти затишне темне місце. Це може бути дно шафи, місце під ліжком, тумбочка, в яку не потрапляють прямі сонячні промені, без різких перепадів температур. Наприклад, на кухні біля духовки пляшки зберігати не варто — це може негативно вплинути на смак. Кімнатна температура 18—20 градусів прийнятна для зберігання вин. Так вони розкриваються, розвиваються і не псуються. Ще один важливий пункт — не перебирати пляшки щодня, не струшувати їх та берегти від прямих сонячних променів.

Отже, підсумуємо, як правильно зберігати вино:

Зберігати постійну правильну температуру. При високому градусі вина швидко старіють, а при низькому — втрачають смакові якості. Підтримувати вологість приміщення в межах 65—80%. Це допоможе уникнути пересихання пробки, наслідком чого є проникнення в пляшку кисню. Оберігати вино від яскравого світла, особливо прямих сонячних променів. Уникати коливань, ударів і вібрацій пляшок.

Знаю, що багато людей зберігають вина в холодильниках. Наскільки це правильно?

З одного боку, це добре — вино точно не зіпсується. Але для тривалого зберігання холодильник — погано. Низька температура, вологість — це несприятливі умови для зберігання подібних напоїв. Не варто класти туди вина, що розвиваються, або колекційні. Так вони не зможуть отримувати достатній рівень кисню і, відповідно, «зупиняться» у своєму розвитку.

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А якщо ми купуємо вино не для тривалого зберігання, наприклад, на місяць?..

Червоні вина бажано в холодильнику не тримати. Він призначений для білих, ігристих, молодих під металевою закруткою, де розвиток вина обмежено часом і кількістю кисню, що залишився в пляшці. Холодильник — це добре, коли ви не допили пляшку. Але її обов’язково потрібно закупорити спеціальною вакуумною пробкою. Якщо скористатися звичайним корком, кисень, що залишився всередині, спровокує інтенсивний процес окислення. Аромат втратиться, буде не таким цікавим, багатим. І через тиждень вино перетвориться на оцет.

Тому краще купити спеціальні вакуумні пробки — вони продовжують «життя» напою до 14 днів, вино не втрачає своїх властивостей. Або перелити напій у відповідну за об’ємом посудину. Так ви позбавитесь кисню, а це сповільнить процес окислення. Звичайно, естетика забирає пальму першості, адже пляшка чи кришталевий графин на столі — це, безперечно, красиво. Але якщо хочеться зберегти аромат, смак вина й насолоджуватися напоєм через 3—4 дні з мінімальними втратами, то краще перелити. Перевіряв — працює.

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Маємо таке запитання. Винні тури — бував у них?

Так, бував. І в Україні був, і за кордон літав. Чи потрібно це? Потрібно. Потрібно кожному, навіть тим, хто скептично ставиться до вин. Вина — це не тільки алкоголь, це передусім гарний пейзаж. Адже виноградники не створюються в містах серед кам’яних джунглів. Апріорі вони розташовуються в дуже мальовничих пасторальних місцях — біля підніжжя гір, води. І келих вина доповнить цю чарівну картину прекрасним смаком і ароматом.

В Україні добре розвиває свій туризм Закарпатська область. Варто обов’язково поїхати — там роблять хороші вина. Одеська область — такі виноробні, як «Колоніст», «Бейкуш», — теж обов’язкові для відвідування. І варто згадати майстерню Виноробне господарство Князя П. М. Трубецького. Це буде пізнавальна поїздка з екскурсом в історію 1898 року. Є що послухати, і на льохи можна подивитися (посміхається. — Прим. ред.).

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Тобто, якщо людина не розуміється на винах, їй все одно варто поїхати?

Так, варто. Це відкриє новий погляд на вина, виробництво. Процес дуже захопливий, цікавий. Коли ти на винограднику дивишся, як з лози знімають грона, куштуєш їх, відчуваєш смак…. Потім тебе ведуть на виноробню, де спостерігаєш, як цей виноград потрапляє в чани, на тиражні столи тощо, як там чисто й гарно… Це насправді дуже стерильне виробництво, незалежно від того, де розташоване підприємство — на Закарпатті чи в Італії. Скрізь педантично ставляться до порядку. Так от. А в кінці спробувати келих вина, виноград якого ти їв з гілочки буквально вчора. Це дуже пізнавально. Людина відкриє для себе не просто алкоголь, а ціле мистецтво.

Розкажи трохи про літературу з винної культури. У сучасному світі це можуть бути не лише книги, а й спеціалізовані сайти, пости блогерів. Кого порадиш почитати, на кого підписатися?

Щодо книг, вони в основному закордонні, оскільки тематичної української літератури дуже мало. Є журнал «Декантер» — його можна знайти в спеціалізованих маркетах або підписатися онлайн. Там є доступна інформація про українське виноробство і, зокрема, про європейське. Також згадаю книгу для початківців «Просто про найкращі вина». Однозначно, супер — багато деталей, яскравих зображень, цікавих фактів. Інформація подається просто й доступно.

Якщо хочеться чогось глибокодумного — раджу «Вино. Атлас світу» Х’ю Джонсона. Це Біблія в світі вина. Там розписано про кожен регіон, сорт винограду, все й у всіх деталях з кожного куточка світу. Про деякі країни як про виробників вин взагалі мало хто чув… Можна ще почитати авторитетний винний журнал «The Wine Advocate». Його видає відомий міжнародний критик Роберт Паркер. Там багато роздумів, цікавих рецензій, рекомендацій різного плану. Якщо ж брати електронні підписки, то це «Wine Spectatore» — американський журнал №1 про вина.

Тобто з українських нікого не зможеш назвати?

Чому ж… Журнал «Drinks», наприклад. Також багато корисної та потрібної інформації ви знайдете внизу на сторінках винних брендів, виробників вин — починаючи від виробництва напою, історії та закінчуючи гастрономічними порадами.

Розмову вела Альона Ткаченко

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