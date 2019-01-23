Телеканал СТБ оголошує кастинг на 9 сезон кулінарного шоу «МастерШеф»! Якщо ви мрієте показати всій Україні свій кулінарний талант, станьте учасником нового, 9 сезону проекту!

Телеканал СТБ дарує вам унікальну можливість стати учасником 9 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Приготуйте вашу фірмову страву та приходьте на кастинг!

Дати кастингів у містах України

2 лютого:

Миколаїв, вул. Спортивна, 9, Готель Reikartz Рівер, з 10:00 до 15:00.

9 Лютого:

Суми, вул. Воскресенська, 1, Готель Reikartz, з 10:00 до 15:00.

Запоріжжя, пр-т. Маяковського, 19, Готель Reikartz, з 10:00 до 15:00.

16 лютого:

Харків, вул. Харківська набережна, 4, Дитяча школа мистецтв № 3, з 10:00 до 15:00.

Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 23, готель «Marenero», з 10:00 до 15:00.

23 лютого:

Львів, вул. Кривчицька дорога, 19, сімейний будинок «Покрова», з 10:00 до 15:00.

Дніпро, вул. Крутогорний спуск, 9, Телетеатр, з 10:00 до 15:00.

Щосуботи:

Київ, вул. Івана Шевцова, 1,Телеканал СТБ, з 10:00 до 15:00.

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Для учасників від 18 років.

У Києві обов’язкова попередня реєстрація за телефоном: 067-690-12-89 (з 11:00 до 18:00), дзвінки по Україні — за тарифами вашого мобільного оператора.

Приходьте на кастинг «МастерШеф»-9. Ми чекаємо на вас!

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