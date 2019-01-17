Відомий список півфіналістів, які вже у лютому виступлять на сцені Національного відбору на Євробачення-2019. Уже затребуваний і перспективний гурт Brunettes Shoot Blondes зняв нову відеороботу на пісню, з якою боротиметься за право представити Україну в Тель-Авіві. Солісти гурту розповіли про свою унікальну концепцію сайту STB.UA.

Чи хвилюєтеся ви перед жеребкуванням?

Сильно не хвилюємося. Жеребкування не впливає на окремі виступи. Не так важливо, яким буде його результат, — все одно кожен з конкурсантів викладатиметься максимально.

Як вирішили брати участь у Національному відборі на Євробачення-2019?

Ми написали гарну пісню і придумали цікаву концепцію — вийшов відразу готовий номер, який захотілося втілити і показати. На наш погляд, такий виступ якраз підходить під формат Євробачення — музикально і видовищно.

Більше на тему: Brunettes Shoot Blondes: історія створення, творчість та всі новини про гурт

Яка ваша найголовніша риса? Чим відрізняєтеся від конкурентів?

Креативність — головна риса Brunettes Shoot Blondes. Ми самостійно вигадуємо всі ідеї для наших відео і виступів та реалізовуємо їх власними силами. Те, що бачить публіка, — це наш вибір. Тому подача Brunettes Shoot Blondes відрізняється — ми самі створюємо собі концепцію.

Номер для виступу вже готовий? Чим будете дивувати?

Наш номер перегукується з відео, прем’єра якого відбудеться 29 січня.

Фішка в тому, що його можна повністю повторити на сцені, і це все одно буде красиво і цікаво. Ми покажемо виняткову трансформацію: як перетворити рояль 19 сторіччя в мультиінструмент. Це складно уявити, але точно варто побачити.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ