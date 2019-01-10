Телеканал СТБ оголошує кастинг на 9 сезон кулінарного шоу «МастерШеф»! Якщо ви мрієте показати всій Україні свій кулінарний талант, станьте учасником нового, 9 сезону проекту!

Телеканал СТБ дарує вам унікальну можливість стати учасником 9 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Приготуйте вашу фірмову страву та приходьте на кастинг!

Дати кастингів у містах України

20 січня:

Харків, вул. Садова, 4, готель «Reikartz», з 10:00 до 15:00.

Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 23, готель «Marenero», з 10:00 до 15:00.

26 січня:

Львів, вул. Кривчицька дорога, 19, сімейний будинок «Покрова», з 10:00 до 15:00.

Дніпро, вул. Троїцька, 12-а, готель «Reikartz», з 10:00 до 15:00.

Більше на тему: Топ-5 кулінарних книг від Івана Мілановича

Для учасників від 18 років.

Деталі за номером: 067-690-12-89 (з 11:00 до 18:00), дзвінки по Україні — за тарифами вашого мобільного оператора.

Приходьте на кастинг «МастерШеф»-9. Ми чекаємо на вас!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ