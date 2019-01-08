2019 рік – це рік Жовтої Свині, який передбачає нам багато радісних подій. Але щоб їх отримати, доведеться неабияк постаратися. Відповідно до календаря, це рік земної стихії, тому він повинен бути врожайним і багатим. А що віщують зірки кожному знаку зодіаку в 2019 році в питаннях любові, розповів Хаял Алекперов.

Любовний гороскоп на 2019 рік — Овен

Початок року не обіцяє Овнам якихось коливань в особистому житті. Воно буде розміреним і тихим. І для сімейних знаків це прекрасний період, щоб вирішити непорозуміння зі своєю половинкою, спланувати спільний відпочинок або обговорити спірні побутові питання. Енергетика першої декади року сприяє максимально мирному вирішенню всіх можливих суперечок і конфліктів. А ось самотнім серцям не варто впадати у відчай. Використовуйте час невеликого затишшя для роботи над собою, оскільки вже з початку весни зірки обіцяють вам романтичні зустрічі. Найбільш вдалим періодом для важливих рішень в сімейному і особистому житті є кінець літа – початок осені. У цей час можна сміливо планувати весілля і переїзди.

Любовний гороскоп на 2019 рік — Телець

Тельці в 2019 році на багато що подивляться під іншим кутом і зважаться на кардинальні зміни. І насамперед це торкнеться їхнього внутрішнього «я» і поглядів на життя. Але не варто ставитися до цього з побоюванням. Зміни у вашому світогляді та сприйнятті себе позначаться позитивно як на професійній сфері діяльності, так і на особистій сфері. Стосунки в подружніх парах стануть менш конфліктними, оскільки Тельці навчаться по-іншому реагувати на те, що відбувається. Для одиноких же сердець зірки відкриють абсолютно нові горизонти. А тому ви можете зустріти любов там, де зовсім не чекаєте, – будьте напоготові.

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Любовний гороскоп на 2019 рік — Близнюки

У 2019 зірки підштовхнуть Близнюків розібратися в собі та своїх пріоритетах. Можливо, що на перший план замість кар’єри вийде особисте життя. Ближче до весни самотнім представникам знака варто частіше виходити у світ і погоджуватися на спонтанні запрошення – саме там є велика ймовірність зустріти кохання всього життя. Сімейних Близнюків на початку року чекають деякі труднощі у взаєминах з близькими. Швидше за все, щоб зберегти гармонію у стосунках, вам доведеться взяти на себе більше сімейних обов’язків і частіше поступатися в суперечках.

Любовний гороскоп на 2019 рік — Раки

Початок року може принести невеликі прикрощі самотнім Ракам. Нові знайомства в цей період з малим ступенем ймовірності будуть вдалими і переростуть у великі почуття. Щоб захистити себе від душевних мук, постарайтеся бути стриманішими і не біжіть поперед батька в пекло. Сімейним знакам варто особливо обережно підходити до питань побуту – саме вони стануть головним каменем спотикання у ваших стосунках з партнером. Проте початок літа стане прекрасним періодом для нових спільних починань. Тим же, хто не зустрів своє кохання, саме цей час подарує кардинальні та позитивні зміни.

Любовний гороскоп на 2019 рік — Леви

У 2019 році Леви можуть розриватися між професійними питаннями і любовними справами. І якщо в бізнесі та в роботі згаяний час можна наздогнати понаднормовою роботою, то в стосунках з коханими людьми не все так просто. Щоб ваше життя було гармонійним, намагайтеся грамотно розподіляти свій час і не залишайте без уваги кохану людину. Зробити це, врешті-решт, не так уже й важко, як здається на перший погляд. Досить буде теплих сімейних посиденьок і приємних сюрпризів з вашого боку.

Любовний гороскоп на 2019 рік — Діви

У сфері особистих стосунків Дівам 2019 рік обіцяє нові знайомства і приємні перспективи. У представників цього знака з’явиться можливість влаштувати свою долю або зустріти свою половинку. Головне, бути більш відкритими і не проґавити своє щастя, занурившись у гору справ, професійних обов’язків і побутових клопотів. Як би там не було, покровителька року Жовта Земляна Свиня допомагає тим, хто вміє не тільки працювати, а й відпочивати.

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Любовний гороскоп на 2019 рік — Терези

У сфері особистих стосунків у сімейних Терезів можливі невеликі розбіжності з коханими людьми. Можливо, на одні й ті ж речі у вас і у вашого партнера будуть абсолютно протилежні погляди. Але мирна і спокійна енергетика 2019 року не дозволить розгоратися великим скандалам. Головне – не підливати масла у вогонь. Самотнім серцям удачу в особистому житті обіцяють початок весни і середина літа. Намагайтеся виглядати на всі сто – нове знайомство не за горами.

Любовний гороскоп на 2019 рік — Скорпіони

У 2019 році Скорпіонам не завадило б як слід озирнутися навколо. Не виключено, що щастя, яке ви так довго і старанно шукаєте, – просто перед вами. Потрібно уважніше придивитися. Швидше за все, самотні представники цього знака побачать свою долю в тій людині, яку довго не помічали. Щодо сімейних пар, то 2019 рік надасть прекрасну можливість насолодитися сімейним теплом, гармонією і спільними планами.

Любовний гороскоп на 2019 рік — Стрільці

У сфері особистих стосунків 2019 рік обіцяє представникам цього знака несподівані зміни. У багатьох сімейних пар, наприклад, з’являться нові пріоритети і цінності. І якщо, скажімо, раніше Стрільці старанно працювали і робили вкладення в професійну сферу, то зараз на перший план можуть вийти побутові, домашні турботи. Самотнім Стрільцям варто бути акуратнішими з новими знайомствами на початку року – є велика ймовірність розчарувань. А тому не поспішайте відразу відкривати своє серце. Тим паче, інтрига у стосунках тільки розпалює пристрасть.

Любовний гороскоп на 2019 рік — Козероги

Самотнім Козерогам в 2019 році можна сміливо розраховувати на нові знайомства, які, крім іншого, стануть ще й перспективними. І навіть якщо на перший погляд людина, з якою ви починаєте стосунки, не викликає у вас божевільних почуттів, не поспішайте робити висновки. Ваші погляди можуть змінитися. Сімейних представників цього знака чекають невеликі труднощі. Вони можуть бути пов’язані з вихованням дітей, де доведеться проявити темперамент і, можливо, навіть суворий характер.

Любовний гороскоп на 2019 рік — Водолії

У любовних справах зірки обіцяють самотнім Водоліям позитивні зміни. На їхньому шляху може зустрітися людина, з якою вони пов’яжуть свою долю. Головне, не проґавити її, ганяючись за примарними мріями. В особистому житті сімейним представникам цього знака не варто тягнути ковдру на себе. Дозвольте своєму партнерові частіше проявляти ініціативу – і ви побачите, що сварок і розбіжностей стане значно менше. Та й миролюбна господиня року буде цьому сприяти.

Любовний гороскоп на 2019 рік — Риби

2019 рік – прекрасний період, щоб позбутися своєї сором’язливості. Розташування небесних тіл сприятиме успіху, підносячи вам знакові зустрічі та відкриваючи перед вами потрібні двері. Але не варто боятися ризику. Саме час поекспериментувати зі своїм іміджем і стилем. Це не лише зарядить натхненням, а й додасть впевненості в собі, якої вам так часто не вистачає, щоб завести розмову з симпатичною вам незнайомою людиною. Сімейним же знакам не варто частіше брати на себе роль першої скрипки, адже це лише зміцнить ваші почуття.

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