Еліна Павленко, Даринка Цокало — Вані приписували роман із ними двома, але далі дружби ці стосунки не зайшли. І ось, незабаром після новини про заручини Еліни і Влада Міцкевича, Ваня зізнався: «МастерШеф»-8 все-таки подарував йому другу половинку! Ексклюзивно для сайту СТБ хлопець назвав ім’я дівчини…

Ось, що написав щасливий закоханий на своїй сторінці в соціальній мережі, підігрівши інтерес своїх шанувальників і наш теж: «Я вже неодноразово розповідав про те, як сильно МШ поміняв моє життя! Але, крім усього іншого, завдяки «МастерШеф» я зустрів свою другу половинку. Адже саме проект мене привів в Україну! Я завжди дуже вибірково підходив до особистого життя. І вже давно пройшов той етап, коли короткі романи та інтрижки just for fun приносять задоволення. Намагаюся дивитися у майбутнє і думати, чи може з цією дівчиною у мене бути перспектива у вигляді сім’ї, чи ні. Я завжди шукав дівчину-партнера, з якою зможу йти по життю пліч-о-пліч. І таки знайшов.

Наші стосунки зав’язувалися і розвивалися практично паралельно з проектом. Непростий шлях, але які стосунки не проходять труднощі?! А ще ми дуже схожі! Не тільки за характером, а й зовні! Нас часто приймають за брата і сестру на вулицях. Іноді дивуюся, як ми знайшли один одного! P.S.: Подробиці опущу, оскільки вважаю, що особисте життя має залишатися особистим! Головне, що я щасливий!».

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Підписники вже озвучили свої здогадки щодо імені власниці таких довгих ніг. Фанати вважають, що це адміністратор на проекті «МастерШеф»-8 і учасниця шоу «Холостяк»-8 Оля: «Ваня, це ж @helga_lol ?!». Ми не могли залишитися осторонь і поговорили з Ванею. Він підтвердив: це дійсно та сама Оля!

«Побачивши ваші сяючі очі, Ваню, хочеться лише одного — щоб ви так світилися завжди, оскільки маєте властивість «телепортувати» свій настрій на оточуючих», — захоплюються фанати Вані. Підписники підтверджують, що Оля з Ванею як дві краплі води: «Ваню, ви дійсно дуже з Олею схожі. Злагоди вам та кохання…» Ми щиро раді за Ваню та Олю! Бажаємо парі кохання і ще раз кохання!

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