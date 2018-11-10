Кожна місячна фаза має на нас свій енергетичний вплив. Щоб жити в гармонії із Всесвітом, наші предки намагалися підлаштувати своє життя під місячний календар. Вони вибирали найоптимальніший час для посіву врожаю, для укладення ділових угод і навіть для процедур, які стосуються особистої гігієни, таких як стрижка волосся, наприклад. Згодом місячний календар застарів, і тепер ми вимірюємо час за сонячним календарем. Але все-таки прихильність людства до місячним циклам незаперечна. І якщо орієнтуватися на місячні фази, плануючи свої побутові, фінансові справи, то можна домогтися гарних результатів. Тому один з самих сильних ясновидців країни, екстрасенс і астролог Хаял Алекперов, підготував для нас календар вдалих днів різних видів діяльності на 2019 рік.

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Вдалі дні для початку нових справ в 2019 році

Це період, коли енергія місяця збільшується. Це час прогресу, примноження і збільшення. До творчим людям в цей час часто приходить натхнення, багато хто відчуває прилив сил і енергії. Можна скористатися «допомогою» зростаючого місяця і в інших сферах життя. Якщо Ви вирішили накопичити грошей, то першу суму краще відкласти в період зростаючої місяця, щоб Ваш достаток теж зростав. Якщо Ви хочете, щоб нігті і волосся швидко росли, потрібно їх стригти на зростаючу місяць. Також, якщо худий чоловік хоче поправитися, потрібно перейти на відповідну систему харчування в період зростаючої місяця.

У 2019 фаза зростаючої місяця настане в такі періоди:

Січень: 06.01-20.01

Лютий: 06.02-18.02

Березень: 07.03-20.03

Квітень: 06.04-18.04

Травень: 06.05-18.05

Червень: 04.06-16.06

Липень: 03.07-16.07

Серпень: 02.08-14.08

Вересень: 01.09-13.09

Жовтень: 29.09 -13.10

Листопад: 29.10 -11.11

Грудень: 27.11 – 11.12, 27.12-31.12



Місячний календар для успіхів в роботі в 2019 році

Повний місяць – час максимального накопичення місяцем енергії, і це відповідно впливає на людину. Так люди, які страждають нервовими розладами, можуть відчувати занепокоєння. Страждати від безсоння будуть ті, хто не зміг себе в чомусь реалізувати, тобто нерозтрачена енергія буде заважати їм заснути.

Але можна скористатися періодом повного місяця з користю. Наприклад, якщо добре зосередитися, Ви можете добитися великих успіхів в роботі, в творчості. Ваш потенціал буде задіяний в розумові процеси по повній – можна братися за реалізацію нових планів, ідей.

У 2019 повний місяць наступить в такі дні:

Січень: 21.01

Лютий: 19.02

Березень: 21.03

Квітень: 19.04

Травень: 19.05

Червень: 17.06

Липень: 17.07

Серпень: 15.08

Вересень: 14.09

Жовтень: 14.10

Листопад: 12.11

Грудень: 12.12

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Місячний календар для закінчення справ в 2019 році

Спадаючий місяць – вдалий час для того, щоб закінчити розпочаті справи. Це період місячного циклу коли відбувається енергетичне очищення. У цей період людині найкраще позбутися від речей, які йому заважають у житті – наприклад, відмовитися від шкідливих звичок, або ж зайнятися генеральним прибиранням, прибрати з дому все зайве. Або ж поставити крапку в зжили себе відносинах. Також, цей період прекрасно підходить для очищення організму. А тому результати дієти або правильного харчування Чи не змусять себе чекати.

Фаза спадаючого місяця в 2019 році наступає:

Січень: 01.01- 5.01

Лютий: 22.01 – 04.02, 20.02 -05.03

Березень: 22.03-04.04

Апрєль: 20.04 – 04.05

Травень: 20.05-02.06

Червень: 18.06-01.07

Липень: 18.07-31.07

Серпень: 16.08-19.08

Вересень: 15.09-27.09

Жовтень: 15.10-27.10

Листопад: 13.11 – 25.11

Грудень: 13.12-25.12

Місячний календар вдалих днів для духовного розвитку 2019

Молодик – дуже нестабільний період. У цей час не варто приймати серйозних рішень, вносити в своє життя кардинальні зміни. Вихід ваших дій може виявитися несподіваним і, можливо, невдалим. Зате в цей період можна спокійно рухатися за течією, займатися своїм духовним розвитком.

У 2019 молодий місяць наступить в такі дні:

Січень: 06.01

Лютий: 05.02

Березень: 06.03

Квітень: 05.04

Травень: 05.05

Червень: 03.06

Липень: 02.07

Серпень: 01.08

Вересень: 28.09

Жовтень: 28.10

Листопад: 26.11

Грудень: 26.12

Озброївшись цими порадами, ви завжди будете знати як краще вчинити в тій чи іншій ситуації. Початок своєї справи або просування по кар’єрних сходах, любовні справи або духовний розвиток – все в ваших руках, якщо ви знаєте коли потрібно починати діяти. Удачі Вам в 2019 році!

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